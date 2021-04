AB-SAFETY : Votre partenaire pour la sécurisation de vos travaux en hauteur

Parce que la sécurité de vos collaborateurs est pour vous une priorité, nous nous engageons dans le plus grand respect des normes et avec la technicité la plus pointue à vous accompagner dans vos démarches pour garantir les meilleures conditions et qualités de travail aux meilleurs intervenants.

Ainsi la société AB-SAFETY spécialisée depuis plus de 20 ans dans la sécurité antichute vous propose de mettre à profit son expérience, ses services, ses conseils, son sérieux, afin de prévenir les risques pour mieux les éviter.

Les atouts d’AB-SAFETY :

L'audit - le contrôle : Visite de sites, aide à la remise en conformité

L'étude : Faisabilité d'installations de systèmes de sécurité, et conception.

La fabrication : Support et pièces spéciales Poteaux d'ancrage - Systèmes d'accès

L'installation : Ligne de vie horizontale et verticale à câble ou rail - Garde corps - Echelles - Points d'ancrage - Système d'accès - Docks mobiles

La distribution : Vente d'E.P.I antichute adaptés aux besoins

Le service center : Nous sommes habilités par certification des fabricants à effectuer les contrôles annuels sur les équipements PROTECTA, SALA, TRACTEL de type STOP CHUTE, TREPIEDS, OUISTITI, BIMATIC, HARNAIS

Le savoir-faire d’AB-SAFETY :

NOS PRODUITS

Lignes de vie horizontales

Lignes de vie verticales

Systèmes intégrés et points d’ancrage

Gardes corps

Docks d’accès – Passerelles fixes et mobiles

Equipements de protection individuelles

NOS SERVICES