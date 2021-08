ABB KAUFEL

KAUFEL® Éclairage de sécurité et alarmes.



KAUFEL® est expert en éclairage de sécurité depuis 1960. Des services dédiés (R&D, réglementation, marketing, production…) mettent tout en œuvre pour être au plus près des besoins de nos clients, afin de leur offrir les solutions les plus adaptées. Nous proposons une offre permanente, simple à installer et à maintenir.



L'innovation est au cœur de notre ADN nous permettant ainsi d'être précurseur sur le marché de l'éclairage de sécurité. Le respect de l'environnement et des normes sont pour nous des éléments clés et le gage d'une qualité optimale de nos produits.



KAUFEL® vous propose :

Une gamme complète d'éclairage de sécurité, de sources centrales et luminaires

Une gamme d'alarmes incendie, alarmes techniques et de détection