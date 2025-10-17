Pour obtenir une information de la part de la marque « ABBA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

La Société ABBA conçoit et fabrique une gamme originale et évolutive de produits pour l'entretien, le nettoyage, et la préservation des constructions et de leurs abords. Ses produits sont conçus et fabriqués dans un souci de respect maximal de préservation de l'environnement.

Après 12 années en qualité de Directeur Technique, et collaborateur principal du créateur de l'antimousse professionnel, Christophe BOCQUEL créa la Sté ABBA en 2001. Non seulement Christophe BOCQUEL et son équipe recherchent, innovent et fabriquent des produits spécifiques pour l'entretien et la préservation des constructions, mais ils finalisent aussi des techniques originales, par exemple le traitement définitif du salpêtre, le traitement longue durée des façades et toitures, ou encore la réduction de glissance des carrelages mouillés...

L'équipe ABBA est à l'écoute de ses clients pour les orienter vers les produits ou solutions les plus adaptés à chaque cas. Sur demande, ABBA assure une assistance technique sur chantier, et par ailleurs, peut s'engager avec ses clients applicateurs professionnels en garantie de résultats et de durée.

Le savoir-faire d’ABBA :