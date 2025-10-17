ABBA
85130 LA VERRIE
France
La Société ABBA conçoit et fabrique une gamme originale et évolutive de produits pour l'entretien, le nettoyage, et la préservation des constructions et de leurs abords. Ses produits sont conçus et fabriqués dans un souci de respect maximal de préservation de l'environnement.
Après 12 années en qualité de Directeur Technique, et collaborateur principal du créateur de l'antimousse professionnel, Christophe BOCQUEL créa la Sté ABBA en 2001. Non seulement Christophe BOCQUEL et son équipe recherchent, innovent et fabriquent des produits spécifiques pour l'entretien et la préservation des constructions, mais ils finalisent aussi des techniques originales, par exemple le traitement définitif du salpêtre, le traitement longue durée des façades et toitures, ou encore la réduction de glissance des carrelages mouillés...
L'équipe ABBA est à l'écoute de ses clients pour les orienter vers les produits ou solutions les plus adaptés à chaque cas. Sur demande, ABBA assure une assistance technique sur chantier, et par ailleurs, peut s'engager avec ses clients applicateurs professionnels en garantie de résultats et de durée.
Le savoir-faire d’ABBA :
- Entretien et Protection
- Nettoyage des toitures et façades
- Produits de traitement
- Produits pour intérieur
- Matériels et Équipement
ABBAmousses Plus Antimousses et hydrofuge
ABBAmousses Plus est un produit biodégradable, antimousses et hydrofuge, pour toitures et façades. ABBAmousses Plus est spécialement approprié pour les matériaux absorbants...
ABBApearl Addictif Hydrofuge
ABBApearl s'additionne dans la dernière couche de peinture ABBAcoat. Il permet ainsi de renforcer le film de peinture en lui conférant notamment un "effet perlant". Avantages...
ABBAclean Nettoyant, décontaminant par ABBA
ABBAclean est un nettoyant décontaminant destiné à nettoyer les matériaux de construction les plus divers. L'utilisation d'ABBAclean permet d'éliminer les...
ABBAcime Efflos Nettoyant, acide très puissant
ABBAcime Efflos est une solution à caractère acide, conçue pour le nettoyage des matériaux qui présentent un encrassement tenace. ABBAcime Efflos s’applique...
ABBAvolt Nettoyant photovoltaïque par ABBA
ABBAvolt est une préparation concentrée destinée à éliminer les salissures présentes sur les surfaces des panneaux solaires. Agiter l’eau de dissolution...
ABBAmur Traitement anti-remontées d'eau par ABBA
ABBAmur est spécialement destiné à être injecté dans les murs salpêtrés pour stopper les remonter d'humidité et ainsi supprimer les causes du salpêtre. Une...
ABBAlu Nettoyant aluminium par ABBA
ABBAlu est un produit destiné au nettoyage des matériaux de la construction en aluminium (même anodisés) salis par les intempéries et la pollution. ABBAlu s’applique...
- Préservation de l'environnement
