Accoya - Accsys Technologies

ACCOYA constitue une révolution dans le domaine du bois modifié, offrant des niveaux de performance remarquables et des produits faits pour durer.

Le bois ACCOYA est fabriqué par Accsys dans son usine d’Arnhem, aux Pays-Bas. ACCOYA n’est pas un bois imputrescible mais il est très résistant à la pourriture. En conséquence, il est souvent sélectionné pour une variété d’applications extérieures.

Accsys transforme du bois certifié durable à croissance rapide en bois ACCOYA grâce à son procédé d’acétylation exclusif. Il en résulte un produit très performant dont les caractéristiques de durabilité dépassent celles des produits de substitution fabriqués par l’homme, qui épuisent fortement les ressources naturelles et à l’empreinte carbone très élevée.

Cela permet au monde de choisir de construire de manière durable, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour l’environnement bâti.

Depuis son lancement en 2007, des centaines de fabricants ont fait du bois imputrescible ACCOYA leur matériau de prédilection dans la construction de maisons et de bâtiments pour des applications telles que les fenêtres, les portes, les terrasses et le bardage. Certains des projets architecturaux les plus importants au monde ont utilisé ACCOYA pour ses performances et sa polyvalence.

Créer le bois à faible entretien ACCOYA à partir d’essences non durables, grâce à l’acétylation :

Groupes hydroxyles Les hydroxyles sont hydrophiles (ils attirent l’eau). Par conséquent, la cellulose gonfle (puis rétrécit lorsqu’elle est séchée) et devient plus sensible aux attaques des organismes biologiques. Groupes acétyles La cellulose du bois contient un petit nombre de groupes acétyles naturels, hydrophobes (ils repoussent l’eau). Le bois naturel a un nombre d’acétyles insuffisant pour garantir de bonnes performances en terme de durabilité ou de stabilité, c’est pourquoi il n’est pas imputrescible. Acétylation Le bois massif réagit avec l’anhydride acétique (acide acétique concentré) à un certain niveau de température et de pression pour augmenter le niveau des groupes acétyles résistants à l’humidité. Bois acétylé ACCOYA Contient les mêmes composants que le bois naturel, mais à des niveaux plus élevés. Il y a alors un plus grand nombre de groupes « moléculaires » résistants à l’humidité et moins de groupes sensibles à l’humidité. Ainsi, grâce à une stabilité dimensionnelle accrue et une meilleure durabilité biologique, les performances du bois imputrescible ACCOYA® sont beaucoup plus élevées.

Le savoir-faire d’ACCOYA :