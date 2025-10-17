ConnexionS'abonner
Adequatio

24 rue Ernest Macarez
59300 Valenciennes
France
Vente en ligne de Vêtements Professionnels - EPI.
Avec Adequatio, trouvez votre tenue de travail adéquate ! Nous sélectionnons des vêtements professionnels adaptés à de nombreux secteurs d’activité et fournissons aussi bien les TPE-PME que les grandes entreprises.

Adequatio met à votre disposition les meilleures marques de vêtements de chantier du marché, spécialement pour satisfaire tous vos besoins aussi bien en termes de qualité, de budget que de besoins très spécifiques (Soudeurs, Atex, Haute Visibilité, Normes Electriques, etc.). Helly Hansen Workwear, Snickers, Cofra, Coverguard, Solid Gear, LMA Lebeurre, Lafont, ... ces marques esthétiques et robustes disponibles chez Adequatio, vous accompagneront sur vos chantiers avec confort et sécurité.

Nous réalisons aussi pour vous la personnalisation textile de vos équipements, avec votre nom ou votre logo d'entreprise (broderie, sérigraphie, flocage) avec notre partenaire de qualité labellisé "Nord Terre Textile". Notre service client est à votre service pour vous guider et vous conseiller lors de l’achat de vos tenues pro, de vos EPI (Équipements de Protection Individuelle) et de votre matériel jetable, tous disponibles sur notre site. Nous répondons également aux besoins des particuliers qui recherchent des tenues de travail pour le bricolage et le jardinage, de qualité professionnelle.

