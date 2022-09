Comment choisir les meilleurs vêtements de travail chantier et BTP pour travailler dans le confort et la sécurité ? Les tenues professionnelles représentent un investissement important. De plus, les vêtements de protection peuvent être primordiaux pour assurer la sécurité du travailleur. Il est donc essentiel de ne pas se tromper lors de l’achat. Découvrez nos conseils.

Les meilleures marques de vêtements de travail BTP et industrie

Pour être sûr de vous procurer les meilleurs vêtements de travail BTP, faites confiance aux grandes marques de ce domaine. Elles existent souvent depuis de nombreuses années et connaissent bien les besoins des professionnels, qu’ils soient indépendants ou salariés. Nous pouvons citer par exemple la marque Helly Hansen, bien connue du grand public, et qui existe depuis près de 150 ans !



D’autres noms vous diront peut-être quelque chose, comme les marques italiennes Kapriol et Cofra, ou les marques belges Herock et Coverguard. Plusieurs marques françaises se distinguent également. On peut citer Singer Safety, née il y a 120 ans près de Saint-Omer, LMA, qui existe depuis 1880, et PBV.

Les normes des vêtements de travail chantier et BTP

Lorsque les vêtements de travail chantier et BTP répondent à la norme NF EN 340 ou ISO 13688, on parle de vêtements de protection. Cette norme générale doit être complétée par des normes spécifiques, qui précisent les risques visés. Si vous voulez simplement vous équiper d’une tenue de travail pratique et confortable, vous n’avez pas besoin de vous soucier des normes. Cependant, si vous travaillez dans un environnement à risques, comme le sont souvent les chantiers, il est nécessaire de vous y intéresser.



Voici quelques exemples de normes régissant les vêtements de protection :

EN ISO 20471 : vêtements haute visibilité

NF EN ISO 11611 : vêtements de soudeur

EN ISO 11612 : vêtements protégeant contre la chaleur et/ou les flammes

Petit glossaire des vêtements de travail professionnels

D’autres indices peuvent vous mettre sur la piste pour acheter des meilleurs vêtements de travail professionnels durables, confortables, et adaptés à votre activité. Voici un petit glossaire qui pourra vous aider.

Les vêtements de travail en Cordura, softshell ou ripstop

Cordura est une marque de tissus résistants à l'abrasion, aux déchirements et aux rayures, généralement fabriqués à base de nylon. Ripstop est un terme anglais qui désigne un tissu renforcé, résistant à la déchirure et aux accrocs. Le Cordura peut être ripstop, si c’est précisé. Les vêtements BTP softshell sont quant à eux composés de micro-polaire déperlante. Ils sont à la fois chauds, respirants et résistants aux pluies légères.

Tissus extensibles et coutures triples

Les vêtements de travail peuvent être stretch, ou être muni d’empiècements extensibles aux endroits où le tissu tire généralement, comme les genoux ou l’entrejambe. Quand il est 4D, ou extensible dans 4 directions, le tissu stretch apporte encore plus de confort. Monter à l’échelle, s’accroupir, escalader... Les vêtements de chantier sont soumis à rude épreuve. C’est pourquoi ils sont souvent dotés de coutures doubles ou triples, c’est-à-dire renforcées et cousues deux à trois fois, pour plus de solidité.



Vous avez maintenant quelques pistes pour choisir les meilleurs vêtements de travail BTP. Pour être sûr de votre achat, n’hésitez pas à contacter votre fournisseur, qui est lui aussi un professionnel, et saura vous conseiller au mieux.