ADEY
74300 Cluses
France
Comptez sur ADEY pour les installations domestiques et industrielles.
Nous sommes ici pour protéger les installations de chauffage à travers l’Europe. Des Meilleures Pratiques d’ADEY® aux solutions innovantes, nous mettons fin à la corrosion.
Notre mission consiste à éliminer les soucis liés aux pannes d’installations de chauffage pour les installateurs et les propriétaires. Ainsi, depuis plus d’une décennie, nous consacrons notre temps à développer des technologies de pointe et nous investissons devenus leaders de l’industrie du traitement et de la filtration chauffage.
Par conséquent, nos produits sont entrés dans des millions de foyers en Europe. Chaque mois, ce nombre augmente de plusieurs milliers, ce qui fait de notre nom le plus reconnu et le le plus qualitatif en matière de protection du chauffage.
Le savoir-faire d’ADEY :
- MagnaClean Professional2XP : MagnaClean Professional2XP présente une plus grande capacité, ce qui lui permet de capturer plus de boues noires (magnétite). Il se présente comme la solution parfaite pour les grandes installations domestiques de chauffage central.
- MagnaClean Micro2® : Avec sa conception compacte, le MagnaClean Micro2 est un filtre à double action qui vise l’élimination de la magnétite dans les petites installations de chauffage central.
- MagnaClean Professional2® : Il n’est pas étonnant que le MagnaClean Professional2 soit le leader sur le marché du filtre magnétique en Europe, en raison de sa puissance et de sa capacité à cibler spécifiquement l’élimination de la magnétite dans les installations de chauffage central.
- MagnaClean TwinTech : MagnaClean TwinTech est un puissant filtre à action double capturant les débris magnétiques et non magnétiques, ainsi que les films biologiques. Spécialement conçu pour une utilisation avec les installations de chauffage pour plancher chauffant.
- MagnaCleanse - La valise de désembouage : La valise de désembouage MagnaCleanse offre un processus de désembouage rapide et efficace qui élimine l’oxyde de fer noir, la magnétite, et les matériaux non magnétiques néfastes des installations de chauffage central.
Les tags associés
- ADEY
- Afficher plus