Désencrassement du chauffage : le point R&D d’Adey

Fabricant anglais, Adey développe des filtres magnétiques et solutions de traitement de l’eau. Des solutions tendant à désencrasser et optimiser les réseaux de chauffage, complétés par un accompagnement des installateurs.

En 2003, naît Adey, fabricant de filtres magnétiques et de produits de traitement pour tous les réseaux de chauffage et de planchers chauffants. L’entreprise anglaise est fondée par Chris Adey, ancien ingénieur, qui met au point ce dispositif raccordable sur le tube de retour de l’appareil.

Du résidentiel individuel à l’usine, les solutions Adey s’adressent à différents univers bâtiment. Plus la puissance est grande, plus le filtre l’est également.

Le filtre magnétique pour la performance énergétique

Composé d’une barre magnétique, le filtre capte instantanément les matières ferreuses mais aussi non ferreuses, contenus dans les boues circulant dans le système. Une solution de désembouement et désencrassement, en somme.

« Selon les qualités de systèmes de chauffage en place, d'eau, de matériel mis en œuvre, il y a plus ou moins des problématiques au niveau des réseaux et des circuits de chauffage», nous expose Stéphane Kling, France Country Manager.

Démonstration de la barre magnétique dans les filtres d'Adey - Crédit photo : Jade Melquiond

« En Angleterre, c'était particulièrement important parce que les réseaux étaient relativement vieux, de manière générale », nous illustre-t-il.

Si le phénomène n’était pas une préoccupation il y a 15 ans, selon M. Kling, il l’est davantage à l’heure d’un défi : la performance énergétique des bâtiments.

« Souvent, classiquement, quand la partie basse est embouée, elle est froide. C'est parce que vous avez des agglomérats contenus dans l'eau », indique Stéphane Kling.

« Un bailleur social a besoin et obligation vis-à-vis de ses locataires d'offrir une certaine température dans les pièces. Donc l'encrassement des systèmes et des réseaux induit des conséquences assez négatives sur la qualité de prestation de chauffage des radiateurs », poursuit le France Country Manager d’Adey.

Des filtres spécifiques aux appareils et aux univers bâtiment

Raison pour laquelle le fabricant de filtres magnétiques sensibilise divers professionnels, de la prescription aux installateurs. Pour ces derniers, la marque vend des produits biocides, nettoyants et protecteurs, modulo la qualité des réseaux.

Produits biocides, nettoyants et protecteurs d'Adey - Crédit photo : Jade Melquiond

La R&D d’Adey se focalise aussi sur l’ajustabilité de ses filtres. « Il y a des tailles de barreaux magnétiques différentes, car une maison de trois pièces avec quatre radiateurs nécessitera un moindre volume de circulation et un plus petit filtre qu'une maison avec trois étages et six chambres », nous détaille Stéphane King.

Le MagnaClean Atome 2 suit cette logique, car plus petit et donc de plus faible encombrement. Ce qui le rend tout indiqué pour les petites chaudières murales dans les petits appartements, dont le logement étudiant.

Parmi les nouveautés d’Adey, le MagnaClean HP (pour « Heat Pump ») s’adresse notamment aux pompes à chaleur, « un marché en développement », souligne M. Kling, malgré des difficultés notées fin août.

Le produit MagnaClean HP d'Adey - Crédit photo : Adey

Il associe deux éléments. D’abord l’aimant neodyme, qui retient des particules telles que magnétite ou les oxydes de fer. Ces derniers émanent de la corrosion d’éléments comme la tuyauterie, les émetteurs voire les vannes. Le composant magnétique est complété par une maille en inox, qui filtre des résidus non magnétiques comme les algues, moisissures, biofilms bactériens, calcule et « autres micro-débris ».

Maille en inox présente dans le filtre magnétique d'Adey - Crédit photo : Jade Melquiond/figcaption>

Par cette complémentarité, le MagnaClean HP affiche un potentiel d’économies d’énergie de 17 à 27 % par an, et de réduction du poids carbone jusqu’à 250 kg par an.

L’analyse de l’eau avec ProCheck

Ce n’est pas tout d’avoir l’attirail pour désencrasser les systèmes de chauffage. Adey sensibilise les professionnels aux bons gestes : analyse de l’eau, désembouage, protection du système et maintenance.

Sur le premier bon geste, la marque a lancé il y a deux ans le kit ProCheck. Il réunit une petite malette d’outil de prélévement et une application dédiée à l’analyse.

Comment le plombier-chauffagiste doit l’utiliser ? « Il va aller au point de puisage, il va récupérer de l'eau du système, il va remplir la fiole, il va tremper une bandelette et il va la positionner sur une carte colorimétrique établie par nos laboratoires. Il va la prendre en photo avec son application. Et instantanément, cela va être traité sur la base des analyses labo et le professionnel aura une réponse instantanée à la situation de la qualité de l'eau qu'il aura puisée : niveau d'inhibiteur, niveau de corrosion et niveau de pH de l'eau», nous répond exhaustivement Stéphane Kling.

Malette du kit ProCheck d'Adey - Crédit photo : Jade Melquiond

Les résultats aiguillent le professionnel sur le bon traitement à appliquer, et à ainsi améliorer sa crédibilité, comme l’évoque Rémi Berthier, marketing manager France d’Adey. « On est là pour traiter l'eau, mais on est surtout là pour simplifier la vie des installateurs», insiste l'intéressé.