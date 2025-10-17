AFISB Association Française des Industries de la Salle de Bains - Batiweb

ConnexionS'abonner
AFISB Association Française des Industries de la Salle de Bains

2 Bis Michelet
92130 Issy-Les-Moulineaux
France
L’Association Française des Industries de la Salle de Bains offre, à travers ce site, informations & conseils à tous les professionnels et les particuliers ayant des projets de salles de bains personnelles et collectives.

L’AFISB regroupe la majorité des industriels du marché de la salle de bains, fabricants généralistes et spécialistes, dans les secteurs de la céramique sanitaire de la baignoire et des receveurs, des parois et des cabines de douche, de la robinetterie, des meubles, des accessoires et des équipements techniques.

L’AFISB représente plus de 60% du marché français de la salle de bains.

Le savoir-faire de L’AFISB

  • Conseils de pose pour la Salle de bains, 
  • Normes Certifications de la Salle de bains
  • Réglementations de la Salle de bains
  • Idées Aménagement de Salles de bains
  • Equipements de la Salle de bains
  • Projet Rénovation de Salle de bains
