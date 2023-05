Le marché de la salle de bains enregistre une croissance soutenue en 2022

Le palmarès des Salles de Bains Remarquables 2023 Ouvert aux fabricants membres des 6 organisations et syndicats partenaires des Etats Généraux de la Salle de Bains, ce palmarès distingue une palette d’appareils sanitaires, mobilier, robinetterie, luminaires, radiateurs…, dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de rénovation. Présidé par Claudine Penou, journaliste spécialisée dans le domaine de la salle de bains, et composé d’experts et de professionnels du monde de la maison, le jury a distingué 13 lauréats. « Cette année encore, le jury a été époustouflé par la sélection des produits soumis au vote ! La salle de bains est devenue une pièce maîtresse de la maison et les fabricants réussissent la prouesse année après année de proposer des solutions aussi belles que fonctionnelles en phase avec les aspirations des consommateurs », souligne Hubert Maitre, secrétaire général de l’AFISB. Trophée OR : Sole de NOBILI, Famille Robinet Trophée ARGENT : Concept Voyage de DECOTEC, Famille Meuble Design Trophée BRONZE : N180 de NOVELLINI, Famille Douche Mention Spéciale du Jury : Sumiko de AMBIANCE BAIN, Famille Meuble design