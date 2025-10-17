AFPAC - Association Française pour les Pompes A Chaleur - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « AFPAC - Association Française pour les Pompes A Chaleur », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L’AFPAC, une filière mobilisée pour la transition énergétique et la décarbonation

LA VOCATION DE L'AFPAC

Un panel représentatif de membres : créée en 2002, l’Association Française pour les Pompes à Chaleur (AFPAC) regroupe un panel représentatif de membres de l’ensemble de la filière : industriels, bureau d’études, énergéticiens, distributeurs, laboratoires d’essai et centres techniques, syndicats professionnels, services institutionnels, organismes de certification et de contrôle.

Elle réalise aussi des actions de communication auprès des pouvoirs publics français et européens afin de les sensibiliser à l’intérêt énergétique et environnemental de ces systèmes de chauffage. Elle répond enfin aux nouvelles attentes des consommateurs de plus en plus demandeurs d’informations.

L'AFPAC, UNE IMPLICATION À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

Dans un marché français et européen en développement, elle coordonne et renforce les efforts déjà engagés par les membres de la filière et fédère les intervenants autour d’objectifs qualitatifs communs.

STRUCTURE ET ORGANISATION

L'AFPAC est régie par un Conseil d'Administration composé de 18 membres. Le Conseil d'administration est chargé d'appliquer les orientations approuvées par l’Assemblée des membres et de veiller au bon fonctionnement de l'association.