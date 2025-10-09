Sept syndicats et associations du génie climatique appellent l’État à ne pas exclure les rénovations par geste et à maintenir le budget 2026 pour MaPrimeRénov’.

Alors que les ventes d’équipements de génie climatique poursuivent leur baisse depuis deux ans, sept syndicats et associations réclament plus de stabilité dans les aides à la rénovation énergétique.

À l’occasion du salon Renodays, Uniclima, l’Association Française pour les Pompes à Chaleur (AFPAC), Énergies & Avenir, le Syndicat Français des Chaudiéristes Biomasse (SFCB), Enerplan ou encore AF Ventilation et l’Alliance Froid Climatisation Environnement (AFCE) demandent de ne pas exclure les rénovations par geste.

Ne pas exclure les travaux monogestes

Selon eux, la rénovation d’ampleur doit être privilégiée lorsque c’est techniquement et économiquement possible, mais la rénovation par geste ne doit pas être exclue pour permettre aux ménages d’avancer à leur rythme, en fonction de leurs capacités d’investissement.

« Rien n’empêche aujourd’hui d’inscrire les monogestes dans une perspective cohérente et intelligente, grâce à un parcours de rénovation performante par étapes successives », soulignent-ils.

Les sept partenaires défendent les parcours de rénovation par geste, dans un contexte où certains travaux monogestes sont menacés dans le cadre de MaPrimeRénov’, comme l’installation de chaudières biomasse ou l’isolation des murs.

Maintenir le budget MaPrimeRénov’ pour 2026

Dans un contexte d’incertitude politique, ils appellent également au maintien du budget MaPrimeRénov’ pour 2026, avec une enveloppe « au moins équivalente à celle de 2025 », soit 3,4 milliards d’euros.

Les signataires rappellent ainsi qu’« un euro d’aide investi en rénovation par geste engendre 4 euros de travaux en moyenne ».

Ils énumèrent ainsi les multiples bénéfices de ce type de travaux, à la fois pour les recettes fiscales de l’État (emplois, TVA, activité…), la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ou encore la réduction de la dépendance de la France aux énergies importées.

Par Claire Lemonnier