L’entreprise AGROB BUCHTAL offre une gamme extrêmement variée de carreaux de mur et de sol « made in Germany ».

Nous connaissons les carreaux. Travaillant l'argile depuis 1755, nous avons une connaissance approfondie de notre matériau et de la fabrication du grès, du grès cérame et de la faïence de la plus haute qualité. Dans nos quatre sites de production allemands, nous continuons à affiner nos recettes pour mélanger l'argile, le feldspath, l'argile réfractaire, le kaolin et l'eau.

Passant de malléable au ferme dans des processus de cuisson soigneusement surveillés, l'argile est un matériau naturel avec des possibilités infinies pour fabriquer des produits en céramique qui contribuent à rendre l'architecture durable et belle.

Nos produits ont des applications très variées. Et à l'intérieur comme à l'extérieur. Des maisons privées aux musées. Des hôtels aux hôpitaux. Des restaurants aux bureaux. Des magasins aux piscines. Des sols de salle de bain aux façades de bâtiments. Nous fabriquons des carreaux de sol, de mur et de façade pour tous les usages.

Et nous fabriquons toutes sortes d'éléments spéciaux pour répondre à presque toutes les exigences spécifiques, qu'il s'agisse d'une pièce moulée pour une piscine ou d'un système de guidage intégré pour les personnes malvoyantes. Nos carreaux trouvent leur chemin partout, dans le monde entier.

Quelle que soit la qualité de nos produits, nous pensons que c'est uniquement leur application qui fait fructifier leurs qualités. C'est pourquoi nous valorisons les collaborations et chérissons le partage de nos connaissances, pour trouver la meilleure solution pour chacun de vos projets architecturaux. Utiliser notre gamme standard de produits quand ils suffisent ; offrant une réponse personnalisée lorsque cela est justifié. Les solutions spéciales sont notre spécialité. Nous avons l'expertise et l'expérience pour accompagner les architectes, des appels d'offres à la réalisation des projets. Dites-nous comment nous pouvons vous aider.

Dites-nous si vous voulez entendre ce que nous savons.

Nous savons fabriquer de superbes carreaux. Pourtant, nous travaillons sans relâche pour les rendre encore meilleurs. L'artisanat et les nouvelles technologies sont combinés dans la création de surfaces antidérapantes innovantes pour les environnements humides et le développement de nouvelles méthodes simples de traitement de la céramique, telles que DryTile, qui ne nécessitent aucune colle. Nous sommes investis dans la santé et l'hygiène, comme le montre notre technologie durable Hytect, qui est appliquée dans presque tous les produits que nous fabriquons.

En plus de développer des innovations à tous les niveaux, nous sommes fiers d'offrir de nouvelles solutions sur mesure, aidant les architectes à réaliser leurs meilleures idées.

Le savoir-faire d’AGROB BUCHTAL :