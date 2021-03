Existant depuis 1957, AHI Roofing est l'inventeur et le leader mondial de la tuile métallique pressée avec la marque commerciale Tuiles GERARD®. Faisant partie du groupe ROOFTG, AHI Roofing distribue également les produits des marques TWINTILE®, METROTILE® et DECRA®.

Les tuiles métalliques GERARD®, METROTILE® et DECRA® sont des petits panneaux de tuiles en acier protégé d'aluminium-zinc reproduisant l’aspect des matériaux traditionnels de tuiles, d'ardoises, de lauzes ou de tavaillons. Ils sont revêtus de pierre naturelle ce qui donne un aspect massif et traditionnel, insonorise et permet la tenue des couleurs à l'exposition aux rayons ultra-violets.

Les tuiles métalliques TWINTILE® sont également en acier protégé d'aluminium-zinc avec l'aspect de tuiles et ont une surface thermo-laquées.

Les tuiles métalliques GERARD®, TWINTILE®, METROTILE® et DECRA® répondent aux 8 spécificités de toiture telles que décrites ci-dessous :