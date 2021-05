AIRWELL RESIDENTIAL : Nos solutions de pompe à chaleur concilient performances technologiques et économies d’énergie pour vous garantir un bien-être tout au long de l’année.

Dès sa création en 1947, le fabricant est une référence incontournable du secteur pour les entreprises en France, en Afrique et au Moyen-Orient. L’entreprise est d’ailleurs à cette époque la première au niveau européen.

Sa technologie lui permet quelques années plus tard de produire des climatiseurs pour les résidences et les petits établissements. Son observation des besoins et tendances du marché lui ont au fil des décennies, permis de créer, ajuster et innover ses produits, tout d’abord dans les années 50 avec la climatisation positionnable aux fenêtres des maisons et dans les années 70 avec les unités « splits ».

Des partenariats judicieux offrent à AIRWELL RESIDENTIAL une envergure nationale. En parallèle à cela, la société accroit et renforce son réseau de distribution sur le marché résidentiel.

Aujourd’hui, fournisseur majeur de systèmes de conditionnement d’air à destination des particuliers et du tertiaire, AIRWELL RESIDENTIAL bénéfice de la gamme de produits la plus large du secteur. C’est dans une démarche éco-responsable qu’AIRWELL RESIDENTIAL inscrit aujourd’hui sa Recherche & Développement pour répondre aux impératifs écologiques de notre planète et répondre à la demande de ses clients.

AIRWELL RESIDENTIAL est reconnue pour sa fiabilité. Une gamme de produits résidentiels et industriels d’une excellente qualité qui offre à ses clients un très grand avantage sur le marché de la climatisation. Présente dans le monde entier, l’entreprise AIRWELL RESIDENTIAL respecte les normes de qualité sur ses différents sites de production et s’attache à les améliorer en continu.

Les performances des produits AIRWELL RESIDENTIAL répondent à la norme EN-14825 (norme énergétique saisonnière).

Le savoir-faire d’AIRWELL RESIDENTIAL :

CLIMATISATION

- Allège-Plafonnier

- Cassette

- Colonne

- Condensation à eau

- Console

- DRV

- Gainable

- Industrielle

- Monobloc

- Mural

- Unité extérieure multisplit

CHAUFFAGE

- Pompes à chaleur air/eau

- Production d’Eau Chaude Sanitaire

- Ventilation