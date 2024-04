Le groupe Airwell publie ses résultats annuels clos au 31 décembre 2023. Les comptes ont révélé d’excellents chiffres pour l’exercice 2023. Avec un chiffre d’affaires record de 65 millions d'euros, en progression de +17 % par rapport à l’exercice précédent, et une marge d’EBITDA de 4,8 %, les résultats de l’année passée ont de quoi réjouir les dirigeants de la marque française.

C’est un exercice 2023 historique pour le groupe Airwell, spécialisé dans la conception de pompes à chaleur. Le Conseil d’administration a bouclé les comptes de l’entreprise le 17 avril dernier. L’heure est désormais au bilan.

Le premier élément de satisfaction pour le groupe Airwell, et pas des moindres, c’est la consolidation de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice passé, celui-ci s’est élevé à 65 millions d'euros, en forte hausse de +16,7 % par rapport à 2022. Une progression record portée par une très bonne dynamique du marché résidentiel, avec une demande soutenue des ventes de PAC air/eau, en particulier dans l’Hexagone, qui a représenté le premier marché du groupe en 2023.

« Nos résultats annuels 2023 sont en forte progression et conformes à nos attentes. Cette performance récompense le travail remarquable de nos équipes et conforte notre positionnement d’acteur engagé au cœur des enjeux de rénovation énergétique avec des solutions parfaitement adaptées à nos marchés », s’est félicité Laurent Roegel, CEO d’Airwell.

L’EBITDA (résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et dépréciation des écarts d’acquisition) s’élève à 3,1 millions d'euros (contre 1,8 million d'euros en 2022), en très forte progression de +71,4 %. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 4,8 %, globalement en ligne avec l’objectif de 5 % annoncé. Il intègre un impact comptable après audit sur les variations de stocks de 200 000 € venant d’Airwell Industrie, reclassé en écarts d’acquisition. Hors cet effet comptable sans impact cash, la marge d’EBITDA aurait été de 5,1 %.

Quelles ambitions pour 2024 ?

Pour ce qui est des perspectives pour l’année en cours, le groupe entend continuer à surperformer grâce à son positionnement sur le segment de la rénovation globale et ses offres différenciantes, et ce, malgré un marché global de la PAC moins bien orienté en raison de la crise de la construction neuve.

Le groupe Airwell vise une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires annuel 2024 par rapport à 2023, tiré par la dynamique de la France. L’entreprise ne s’attend toutefois pas à une croissance linéaire pour cet exercice.

Après un premier trimestre en recul de 15 % en raison d’une base de comparaison particulièrement élevée et d’un retard des ventes à l’export, lié aux ajustements de stocks chez des distributeurs et à l’allongement des délais de transports maritimes internationaux, la tendance s’améliorera ensuite progressivement sur les prochains trimestres, avec une nette accélération attendue au second semestre.

« Pour 2024, malgré un contexte de marché moins favorable, nous anticipons une croissance à deux chiffres de notre chiffre d’affaires, avec un second semestre nettement meilleur que le premier. Nous allons également poursuivre nos investissements, notamment sur Airwell Industrie pour renforcer notre offre de produits en propre et poursuivre notre trajectoire qui visa à faire d’Airwell un acteur européen de référence dans les prochaines années », ambitionne M. Roegel.

Jérémy Leduc

Photo de Une : groupe Airwell