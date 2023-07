Levée de fonds et croissance externe pour le groupe Airwell

Le groupe Airwell, marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique, vient de lever six millions d’euros. La société opère également une croissance externe en intégrant au sein d’Airwell Industrie le site de production AMZAIR Industrie, concepteur et fabricant de pompes à chaleur pour le résidentiel et le petit tertiaire basé à Plabennec.

Cette levée de fonds, qui a été réalisable grâce à l’investissement de pays Scandinaves notamment, est un véritable coup d’accélérateur pour le groupe Airwell. Elle s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe orchestré par Laurent Roegel, son président depuis 2021.

L’objectif ? Proposer une offre globale de solutions basées sur la data, intelligence artificielle et la connectivité intégrant l’ensemble de produits de l’habitat. « Le produit seul, comme les pompes à chaleur, ne suffit plus. Il doit être intégré dans un écosystème plus global, dans l’objectif d’optimiser la consommation d’énergie des bâtiments - chauffage, rafraîchissement etc. », explique Laurent Roegel.

Cette levée de fonds va notamment permettre à la société :

de réaliser une croissance externe, grâce à l’intégration le 28 juin du site de production breton Amzair Industrie qui devient Airwell Industrie

de créer deux pôles R&D, le premier sur l’expertise thermodynamique à Plabennec, dans le Finistère, le second sur la Data/Intelligence Artificielle à Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, ville où se trouve le siège du groupe

d’ouvrir un centre de formation en Guadeloupe, la Airwell Academy

« Cette levée de fonds est une étape importante pour le groupe Airwell, renforçant les développements engagés depuis 2021 notamment la croissance externe, la consolidation de notre R&D et de nos solutions innovantes sur un marché en croissance à deux chiffres », souligne Laurent Roegel. Pour viser l’efficacité et l’optimisation énergétique des bâtiments, le groupe Airwell a créé un écosystème global intégrant les PAC nouvelles générations.

Création de Airwell Industrie

En intégrant le site de production breton Amzair Industrie, concepteur de pompes à chaleur pour le résidentiel et le petit tertiaire, le groupe Airwell créé sa filiale à 100 %, Airwell Industrie.

En s’appuyant sur l’expertise d’Amzair Industrie, la société complète sa large offre en intégrant notamment trois gammes de pompes à chaleur innovantes et connectées :

Les PAC Air/Eau tout en un et sans unité extérieure, produit signature du fabricant breton

Les PAC Air/Eau monoblocs extérieures intégrant le réfrigérant naturel R290 alliant performances optimisées et meilleur respect de l’environnement

Les PAC Eau/Eau avec les atouts reconnus des solutions géothermiques

Airwell Industrie va permettre à la société de poursuivre son développement sur un marché porteur et va enrichir son écosystème à travers la conception et la fabrication de pompes à chaleur 100 % françaises et connectées. L’alliance des forces commerciales permettra aussi de mailler plus fortement le territoire breton mais également de capitaliser sur la force de frappe commerciale du groupe Airwell tant en France qu’à l’export avec sa présence dans plus de 80 pays.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Groupe Airwell