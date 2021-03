AMGE industrie créée en 2013 est née de la reprise de la société SIC par ses salariés sous forme de coopérative.

Forte de plus de 50 ans d’expérience dans l’aménagement intérieur des locaux professionnels, l’équipe AMGE industrie conçoit et fabrique en Normandie puis distribue et installe sur toute la France et à l’étranger : cloisons industrielles, cabines et bureaux d’atelier et tous aménagements sur mesure pour l’intérieur des bâtiments.

Nos cloisons amovibles permettent de séparer et/ou d’isoler les espaces. Les éléments modulaires se présentent sous forme de panneaux monoblocs, ils sont fabriqués en atelier et livrés sur chantier, ainsi le montage est rapide, les éléments sont interchangeables et le démontage reste toujours possible.

Chez nous, vous trouverez une gamme adaptée à chacun de vos besoins et à chaque budget : créer une zone prison ou un espace de stockage avec de la cloison grillagée, séparer un atelier avec de la cloison d’atelier simple paroi en acier ou en mélaminé, isoler des bureaux ou une machine avec une cabine sur mesure adaptée à vos activités (cabine grande hauteur, portes sur mesure, vitrages spéciaux…) etc.

Le savoir-faire d’AMGE :