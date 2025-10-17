ConnexionS'abonner
Fermer
BATEAM-SOLUTION - Batiweb

BATEAM-SOLUTION

3 PLACE CARNOT
26100 ROMANS SUR ISERE
France
Site web de la marque

POURQUOI BATEAM ?

Bateam-Solution est Logciel ERP/CRM Full Web dédié aux entreprises du Batiment. C'est 25 ans d'expérience dans les métiers du bâtiment associée à la performance des nouvelles technologies. Regroupez en un outil vos besoins d'aujourd'hui et de demain.

POURQUOI FULL WEB ?

  • Agilité & modularité : Le logiciel s'adapte aux besoins de votre métier.
  • Mobilité & disponibilité : Vos informations sont centralisées dans un seul outil, disponible partout et sur tous supports.
  • Aucune installation sur poste : Une simple connexion web suffit ! Plus besoin d'investissement serveur.

FONCTIONNALITÉS :

Conçue pour intégrer toute la chaîne de traitement d'un chantier (devis, achat, stock, facturation, pilotage, contrat, pointage d'heures...), notre solution est modulable et s'adapte à vos besoins.

Les plus : Bateam Solution est compatible avec d'autres outils pour vous apporter des solutions innovantes (connecteurs Bluetooth, puce NFC, etc.).

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.