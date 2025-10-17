BATEAM-SOLUTION
26100 ROMANS SUR ISERE
France
POURQUOI BATEAM ?
Bateam-Solution est Logciel ERP/CRM Full Web dédié aux entreprises du Batiment. C'est 25 ans d'expérience dans les métiers du bâtiment associée à la performance des nouvelles technologies. Regroupez en un outil vos besoins d'aujourd'hui et de demain.
POURQUOI FULL WEB ?
- Agilité & modularité : Le logiciel s'adapte aux besoins de votre métier.
- Mobilité & disponibilité : Vos informations sont centralisées dans un seul outil, disponible partout et sur tous supports.
- Aucune installation sur poste : Une simple connexion web suffit ! Plus besoin d'investissement serveur.
FONCTIONNALITÉS :
Conçue pour intégrer toute la chaîne de traitement d'un chantier (devis, achat, stock, facturation, pilotage, contrat, pointage d'heures...), notre solution est modulable et s'adapte à vos besoins.
Les plus : Bateam Solution est compatible avec d'autres outils pour vous apporter des solutions innovantes (connecteurs Bluetooth, puce NFC, etc.).
