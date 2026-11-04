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batimentsmoinschers.com est le site de vente en ligne de bâtiments métalliques du groupe Steel Shed depuis 2001. Plus de 4 millions de m² vendus, plus de 3 800 transactions par an et des bâtiments livrés dans plus de 65 pays.

Chaque bâtiment est calculé par notre bureau d’études interne selon sa zone d’implantation (vent, neige, altitude). Charpente en acier haute résistance S355, ossature galvanisée à chaud. Modèles ouverts, partiellement fermés ou fermés, avec isolation en panneaux sandwich de 40 à 100 mm ou de la tôle bac acier et de nombreuses options : portes sectionnelles, rideaux métalliques, portes coulissantes, éclairage zénithal, exutoires de fumée, mezzanine, structure renforcée pour pont roulant.

Livraison en kit par transporteur partenaire (coût sur devis selon le lieu) ou enlèvement sur notre base logistique d’Aillevillers-et-Lyaumont (Haute-Saône). Montage possible par les partenaires du groupe.