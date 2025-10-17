Spécialisée dans la protection des vies dans le secteur du BTP, BATIROC PROTECT a été créée en avril 2008 autour d’une idée : innover dans la conception et la fabrication d’échafaudages spéciaux.



Son but : limiter les risques de chute de hauteur et optimiser la sécurité des intervenants sur les chantiers du BTP.



Pour être et rester moteur dans l’innovation et propose les meilleures solutions techniques et sécuritaires, BATIROC PROTECT se tient à l’écoute du marché et de ses clients.



Avec un club de réflexion composé de clients, donneurs d’ordre ou prescripteurs sur les problématiques chantiers, elle anticipe sur les solutions d’avenir pour impacter la profession.



Batiroc Protect groupe se rapproche de ses partenaires d’Ile-de-France en ouvrant ses nouveaux locaux à Sainte Geneviève des Bois.



Avec nos nouveaux entrepôts, vous avez la possibilité d’acheter et louer plus facilement nos produits.



Retrouvez nos produits phares comme la Gémagrille , le Gémabloc , la Batigrille, le Bat’escal, et de nombreuses autres références de notre gamme.



Le savoir-faire de BATIROC PROTECT :

Protection grimpante (Mac protect, Mac bloqueur).

Garde-Corps (potelet Gemabloc H48, Potelet grille, Potelet grille réversible, potelet planche, Coulisseau de poutrelle, pince dalle rotative…).

Protection de baies (Gémagrille, Gémagrille portillon, Gemalisse extensible, batibaie).

Trémies (escalier Bat’Access, Gématrémie, Podium ascenseur).

Grilles et Tubes (Batigrille, Baticorner, Gemalisse)

Stockages (Panier Grillagé, Panier Etais, Panier Bat’access, …)

Accès chantier (Bat’Escal)

Coffrage et mannequin (Poutre Balcon Aluminium, About de voile, Mannequin aluminium, …)