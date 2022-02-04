ConnexionS'abonner
SALON NORDBAT 2022 – 30, 31 Mars & 1er Avril – Lille Grand Palais

BATIWEB.COM

NORDBAT est le rendez-vous des acteurs de la construction du nord de la France. Cette édition s’annonce prometteuse avec 370 exposants, 1 000 marques et de nombreuses animations.

Badge via nordbat.com - Code d’invitation : MNB457.

INTERMAT Paris 2024

BATIWEB.COM

INTERMAT Paris 2024 est le rendez-vous incontournable du secteur des bâtiments et travaux publics. La décarbonation sera le thème phare de cette nouvelle édition articulée autour des 4 thématiques clés...

