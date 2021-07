BAUMERT INDUSTRIE

BAUMERT, ce sont plus de 80 ans d'expertise dans la protection sur mesure des sites sensibles

Avec une implication directe dans toutes les centrales nucléaires de troisième génération, nos équipes sont en capacité d'imaginer des solutions à chaque coin du globe comme partout en France afin de vous proposer des solutions innovantes pour résoudre les problèmes de sécurité les plus complexes.

Depuis plus de 80 ans, la société BAUMERT s'engage à remplir une promesse, celle de l'excellence.

Cette excellence, nous la plaçons dans notre vocation : la sécurité et la sûreté.

Tout notre savoir-faire et notre expertise acquis au cours de nos diverses interventions, en France et à l'international, sont voués à la protection totale des sites sensibles, via la qualité de nos produits, de nos services et de nos équipes.

L'excellence chez BAUMERT est aussi un engagement. Un gage de qualité dans le suivi continu et complet de vos portes techniques tout au long de leur vie.

Nos compétences uniques en ingénierie, pose, maintenance et dans les diagnostics techniques nous engagent dans l'élimination totale des risques au sein des sites les plus sensibles, notamment nucléaires.

Cette excellence, enfin, nous la devons à nos équipes.

Par leur dévouement, leur professionnalisme, leur capacité d'adaptation et leur flexibilité, nos salariés puisent dans les valeurs de confiance et d'entraide, ainsi que dans le questionnement constant de leurs acquis pour sans cesse innover et vous assurer la sécurisation optimale de vos sites.

Fiers de ce chemin parcouru, c'est ensemble que nous agissons pour continuer de porter et de promouvoir notre ambition d'excellence au service de la protection des sites et des hommes qui y travaillent.

