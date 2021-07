BIRCO GMBH

BIRCO : Le meilleur du drainage

L’expérience et le savoir-faire de BIRCO acquis au cours de nombreuses années, associés à l’expertise de ses collaborateurs français permettent aux équipes de Recherche et Développement de BIRCO SAS de développer une gamme unique, composé de technologies adaptées.

Inventeur des premiers caniveaux en béton avec une grille caillebotis, BIRCO propose des solutions de drainage de qualité depuis les années 1950. Aujourd’hui, l’entreprise est l’un des leaders des fabricants de systèmes de caniveaux béton en Europe.

Les caniveaux et les grilles BIRCO sont conçus des projets complexes. Ils apportent une solution innovante en tenant compte des contraintes économiques de chaque projet.

BIRCO développe des systèmes de drainage complets et adaptés pour tous les domaines d’application. Son équipe d’experts accompagne le client dans chacune des étapes d'un projet : de la phase d’étude et de planification à la réalisation, la force de vente, les designers et les ingénieurs de BIRCO sont à l’écoute du client et travaillent pour et avec lui.

Conscient que les problématiques diffèrent d’un pays à l'autre, le groupe BIRCO a créé plusieurs filiales.

En France, BIRCO a débuté ses activités en 1990. Pour pérenniser son développement le groupe BIRCO a décidé de mettre en place une entité spécialisée pour le marché français ; c’est ainsi que la filiale française BIRCO SAS a été créée en 2013.

En 2018, BIRCO France SAS compte 6 collaborateurs itinérants, un back-office commercial de 5 personnes ainsi que 3 collaborateurs techniques qui travaillent au développement et à la conception de solutions adaptées aux besoins et aux spécificités du marché français.

Le savoir-faire de BIRCO :