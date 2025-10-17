BROTHER
95700 Roissy-en-France
France
Riche d’une expertise japonaise de plus de 100 ans, Brother conçoit et propose des produits, des solutions et des services liés à l’impression et à la gestion du document.
Propriétaire de ses technologies et fidèle à sa culture de proximité, le Groupe met tout en oeuvre pour accompagner les entreprises d’aujourd’hui et de demain dans leurs enjeux de transformation. Impression, numérisation, étiquetage et traçabilité, …
Brother garantit fiabilité, performance et services à valeur ajoutée à ses clients pour anticiper et répondre au mieux à leurs besoins.
Aujourd’hui implanté dans 44 pays et comptant près de 38 000 collaborateurs, le Groupe accorde une importance particulière à l’environnement et s’associe à l’organisation à but non lucratif Cool Earth pour la protection de la forêt tropicale.
En France, Brother soutient plusieurs associations dans les domaines de l’enfance et du handicap.
Le savoir-faire et l’expertise de Brothers :
- Gamme d’imprimante (laser, multifonction, jets d’encre).
- Gamme de scanner
- Gamme d’imprimantes mobiles
- Gamme d’imprimantes étiquettes
- Gamme de Fax
- Grandes solutions de consommables.
Kit étiqueteuse pour les infrastructures réseau Brother
Etiqueteuse portable avec Wi-Fi certifiée pour produire des étiquettes durables pour les câbles, les panneaux de brassage, les prises, les équipements et bien plus encore. Elle...
