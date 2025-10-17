Pour obtenir une information de la part de la marque « BROTHER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Riche d’une expertise japonaise de plus de 100 ans, Brother conçoit et propose des produits, des solutions et des services liés à l’impression et à la gestion du document.

Propriétaire de ses technologies et fidèle à sa culture de proximité, le Groupe met tout en oeuvre pour accompagner les entreprises d’aujourd’hui et de demain dans leurs enjeux de transformation. Impression, numérisation, étiquetage et traçabilité, …

Brother garantit fiabilité, performance et services à valeur ajoutée à ses clients pour anticiper et répondre au mieux à leurs besoins.

Aujourd’hui implanté dans 44 pays et comptant près de 38 000 collaborateurs, le Groupe accorde une importance particulière à l’environnement et s’associe à l’organisation à but non lucratif Cool Earth pour la protection de la forêt tropicale.

En France, Brother soutient plusieurs associations dans les domaines de l’enfance et du handicap.



