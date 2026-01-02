La FFB propose 30 mesures pour « faire de la construction un levier de développement ».

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, la Fédération française du bâtiment (FFB) entend peser dans le débat local. S’adressant aux futurs maires et présidents d’intercommunalités, l’organisation professionnelle avance 30 propositions pour replacer le logement et l’aménagement du territoire au cœur de la campagne. Sous un slogan sans détour — « Maires sans grues, maires battus » — la FFB alerte sur l’urgence d’agir, dans un contexte marqué par la crise du logement, la transition écologique et les tensions économiques.

Olivier Salleron, président de la FFB, affirme « qu’il serait destructeur pour un candidat de ne pas tenir compte des besoins considérables des habitants en matière de logements ». Selon lui, la campagne des élections municipales doit impérativement « remettre la construction au cœur des priorités ».

Dans cette logique, la Fédération française du bâtiment invite les candidats à « entendre les fortes attentes des Français bloqués dans leur parcours résidentiel et en recherche d’un logement de qualité ». Ses propositions sont structurées autour de huit grandes thématiques, pour « répondre aux attentes des habitants et renforcer l’attractivité des territoires ».

Logement et aménagement du territoire : partir des besoins réels

La FFB rappelle que « le problème du logement est redevenu l’une des premières préoccupations des Français » et souligne que les besoins sont élevés, estimés à environ 420 000 logements par an. Elle appelle les collectivités à « engager une analyse des besoins en logements au plus près des territoires » afin d’adapter les documents d’urbanisme aux réalités locales.



Sur l'objectif de Zéro Artificialisation nette (ZAN), la fédération estime que « chaque commune doit pouvoir conduire une politique de gestion de son territoire permettant de répondre aux besoins en logements, en équipements et en locaux d’activité ». Elle insiste aussi sur la nécessité d’associer les professionnels du bâtiment en amont de chaque projet.

Urbanisme : lever les freins à la construction

Face à la raréfaction du foncier, la FFB défend la « densification raisonnée » et le recyclage des friches, tout en alertant sur des règles locales devenues « contre-productives ». Elle dénonce « des prescriptions excessives qui vont au-delà du Code de l’urbanisme » et qui « participent au renchérissement des coûts de construction et freinent la densification nécessaire ».



Autre point de crispation : les délais d’instruction. Entre préconcertation, préinstruction et instruction officielle, « le temps de préparation et de validation des opérations s’est beaucoup allongé, au point de rendre certains projets caducs », alerte la fédération, qui appelle à une dématérialisation généralisée et à la suppression des procédures non réglementaires.

Rénovation énergétique : une mobilisation des communes indispensable

Pour réussir la massification de la rénovation, la FFB estime que « la réussite passera par une mobilisation forte des territoires ». Elle invite les communes à s’appuyer sur les outils existants pour cibler les passoires thermiques et concentrer les moyens publics.



Le syndicat conçoit également la lutte contre la précarité énergétique comme centrale. Les maires sont encouragés à « détecter les situations de précarité, cofinancer les restes à charge et orienter les habitants vers les entreprises locales qualifiées ».



Sur les écoles, le message est sans ambiguïté : « il est impératif de rénover et d’adapter au changement climatique le parc des bâtiments scolaires », au nom des conditions d’apprentissage et de la santé des enfants. Enfin, la FFB défend une mesure controversée : « la publicité sur les bâches de chantier pourrait générer des revenus importants pour financer la rénovation énergétique ».

Économie circulaire : une urgence de terrain

Le bâtiment produit chaque année près de 46 millions de tonnes de déchets. Or, « le maillage en points de collecte reste insuffisant, notamment en milieu rural », alerte la FFB, qui pointe les effets négatifs de la REP bâtiment. Selon le syndicat, les professionnels demandent des solutions de proximité, rappelant que « les entreprises se retrouvent parfois sans aucune solution opérationnelle à moins de 20 kilomètres de leurs chantiers ».



Ils appellent aussi les maîtres d’ouvrage publics à l’exemplarité, estimant que « la gestion des déchets doit être anticipée dès le cahier des charges des marchés de travaux ».

Marchés publics locaux : sécuriser les entreprises

La FFB défend avec force l’allotissement (la division d’un marché public en lots qui sont des unités autonomes), affirmant qu’il « facilite l’accès des PME et TPE à la commande publique ». Elle alerte sur les conséquences des offres anormalement basses, jugées « désastreuses pour les entreprises comme pour les maîtres d’ouvrage ».



Autre revendication forte : la trésorerie. Les professionnels demandent « une augmentation significative du montant des avances » et dénoncent des délais de paiement trop longs, qui « fragilisent durablement les entreprises dans un contexte économique déjà tendu ».

Fiscalité locale : stopper la spirale inflationniste

La taxe d’aménagement est clairement dans le viseur. La FFB estime qu’elle « grève de façon excessive les projets de construction, alors même que les pouvoirs publics cherchent à faire baisser le coût du logement ». Elle appelle à « un arrêt du processus d’augmentation » et à des taux adaptés aux besoins réels des communes.



Sur la fiscalité des entreprises, la fédération dénonce des « aberrations économiques » liées à la requalification d’ateliers en établissements industriels et plaide pour une fiscalité plus simple et plus équitable.

Vie de la cité : anticiper les évolutions démographiques et sociales

Face au vieillissement de la population, la FFB juge insuffisant le dispositif actuel et appelle les communes à agir, estimant que « maintenir les seniors à domicile, c’est agir pour leur sécurité, leur santé et leur bien-être ».



Elle alerte également sur le logement des alternants, rappelant que « la capacité à se loger est un facteur clé d’attractivité pour les jeunes et les familles ». Enfin, elle demande une meilleure adaptation de l’organisation des chantiers face aux épisodes de canicule, devenus récurrents.

L'Outre-mer et ses enjeux spécifiques

Pour la FFB, le développement des territoires ultramarins passe par « de véritables stratégies foncières adaptées aux réalités locales ». Elle appelle à accélérer la mobilisation du foncier, à traiter les situations d’indivision et à reconvertir les friches, sous l’égide de l’État et des collectivités, en associant « les entreprises du BTP dès l’amont ».

Face à l’urgence climatique, la fédération souligne « la nécessité d’adapter les politiques foncières et énergétiques » et demande la mise en place systématique de plans d’adaptation, notamment en Martinique et en Guadeloupe, afin de « donner de la visibilité aux entreprises » et de répondre aux enjeux sismiques et environnementaux.

La FFB estime que « les artisans et entrepreneurs du bâtiment sont des alliés objectifs des élus locaux ». Selon la fédération, leur ancrage territorial et leur poids en matière d’emploi local leur permettent de contribuer à « faire du logement et de la construction un levier majeur d’attractivité, de cohésion et de développement local ».

Par Nils Buchsbaum