La société BT CONCEPT ECO experte pour vos besoins en économies d’énergies auprès du particulier. Depuis plus de 10 ans, nos équipes font face à vos dépenses énergétiques excessives dans le but de les réduire.

C'est grâce à nos prestations complète, que nous pouvons optimiser votre confort :



L'isolation de combles vous permettra d'éviter les pertes d'énergies par le plafond. L'isolation thermique par l'extèrieure (ITE) quand a elle optimisera le confort de vos murs sans modifier l'intèrieur de votre maison. Nous pouvons également intervenir pour l'isolationpar thermo-réflexion, l'hydrofuge et la peinture de façade et de toiture, la ventilation à double flux, les fenêtres double vitrage, mais aussi les volets roulants bioclimatiques. Chez BT CONCEPT ECO, nous sommes devenue un acteur majeur de la bonne santé de votre maison.



Présent sur une grande partie de l'ouest de la France grâce à nos 6 sites tels que Angers, Poitiers, Orléans, Nantes, La Rochelle et Tours permet d'avoir une réactivité importante.

Avec plus de 28 départements couvert, nous sommes capable d'être réactif et disponible pour vos projets. En plein développement de nouveaux sites sur d’autres régions, BT CONCEPT ECO s'installe comme votre partenaire de confiance toujours plus proche de ses clients.



BT CONCEPT ECO continue d'évoluer tous les jours afin de vous proposer toujours plus de maîtrise sur vos consommations d'énergie.



Le savoir-faire de BT CONCEPT ECO :

ISOLATION

Ouate de cellulose

Isolation par Thermo-réflexion

Isolation plancher bas

FERMETURE

Fenêtre double vitrage

Volets roulants aluminium

Porte de garage aluminium

TOITURE

Peinture & hydrofuge coloré de toiture

Hydrofuge incolore de toiture

CHAUFFAGE

Radiateur à fluide Caloporteur

FACADE

Peinture de Façade

Hydrofuge incolore de façade

VENTILATION