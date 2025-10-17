Pour obtenir une information de la part de la marque « BURGBAD », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Meubles de salle de bains de burgbad : À propos d'une passion qui sort du quotidien pour le quotidien.

Les racines de burgbad se trouvent dans la région du Sauerland. L'histoire de l'entreprise a commencé en 1946 sur les décombres de la guerre - avec des kits de construction en bois « artisanaux », en fait un jouet pour les enfants. Mais ils sont devenus le symbole de la reconstruction et le rêve d'un avenir meilleur pour les jeunes et les moins jeunes.

Dieter Ruddies, le fondateur de l'entreprise, avait le sens des objets utiles pour le quotidien : des boîtes à couture, des moulins à café ou des tables à papier peint. Et plus vite que beaucoup d'autres, il a reconnu l'importance des meubles de salle de bains.

À l'aise dans la salle de bain depuis 1966.

Sous la devise « La salle de bains du futur sera meublée », Dieter Ruddies s'est aventuré dans le monde des salles de bains. Et ce, à une époque où presque personne ne pensait à des meubles beaux et fonctionnels pour la salle de bains.

Ce fut le point de départ d'une extraordinaire histoire à succès. Depuis le début, il s'agit de penser à la fois au quotidien et à la fonctionnalité parfaite, ainsi que d’une passion pour l'excellente qualité et, depuis de nombreuses années, de la durabilité dans un sens global.

burgbad est, entre autres, le premier fabricant de meubles de salle de bains climatiquement neutres. Depuis 2020, nous avons également entièrement orienté notre production à Schmallenberg, Greding et Lauterbach vers les « Meubles Made in Germany ». Selon nous, des chaînes d'approvisionnement fiables et traçables constituent également un aspect important du développement durable.

