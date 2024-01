Malgré les défis économiques, le fabricant de mobilier de salle de bains Burgbad maintient sa croissance grâce à l'innovation et à une stratégie axée sur la satisfaction client. L'industriel dévoile trois nouvelles collections, dont Méo, dédiée aux acteurs de l'immobilier. Entretien avec Brice Nastorg, directeur général de l'entreprise.

Comment s’est porté le marché en 2023 et quelles perspectives pour 2024 ?

Brice Nastorg : Le marché du mobilier de salle de bains a été chahuté en 2023 et les différents indicateurs de marché démontrent que le marché a reculé de manière significative. Pour Burgbad, même si une partie de la croissance a été générée par de l’inflation, les volumes ont progressé en 2023 et Burgbad a développé ses parts de marché.

La tendance 2024 est difficile à anticiper, mais avec une forte baisse des demandes de permis de construire, des mises en chantier dans le neuf et un recul important des transactions dans l’immobilier ancien, les perspectives s’assombrissent sur notre marché.

Malgré ce contexte macroéconomique, nous avons lancé des nouveautés pour la marque, des produits exclusifs ou sous marque propre, qui devraient générer de la croissance et de la conquête de parts de marché. Innovation, design, développement durable, fabrication locale et satisfaction client sont les piliers de notre stratégie et de nos actions en cours et à venir. Nous restons donc confiants dans la poursuite de cette stratégie.

Quelles sont les dernières nouveautés de Burgbad ?

Brice Nastorg : Burgbad dévoile trois nouvelles collections inattendues et durables qui révisent avec créativité les codes de la salle de bains : V.ry une collection graphique à prix doux, B:me une collection sensitive qui se déploie en coloris à la carte et Accura une collection qui associe des surfaces nobles.

Burgbad lance également une nouvelle collection dédiée aux acteurs de l’immobilier : Méo. Le lancement de cette collection s’accompagne de la création d’un service prescription et d’un accompagnement dans l’élaboration des projets, des formations, d'une brochure dédiée. L’offre prescription de Burgbad se compose d’une collection dédiée, Méo, complétée par les collections Eqio Smart et Sana. Ces trois collections permettent de couvrir l’ensemble des projets en promotion immobilière.

MaPrimeAdapt' a été lancé au 1er janvier 2024 pour adapter les logements au vieillissement. L'entreprise Burgbad a-t-elle prévu des nouveautés en ce sens ?

Brice Nastorg : Nous n'avons pas de gamme spécifique adaptée à MaPrimeAdapt'. En revanche Burgbad met son savoir‑faire au service des acteurs de l’immobilier en créant Méo, une collection complète et accessible dédiée à ce secteur. Cette nouvelle collection, facile à poser, permet de répondre à tous les projets qu’ils soient en construction neuve ou en rénovation, pour l’accession, les logements locatifs, les programmes étudiants, les résidences seniors, l’habitat social, le tertiaire, l’hôtellerie...

Quelle gamme a le plus la cote aujourd'hui ?

Brice Nastorg : Notre gamme Free reste un best-seller éprouvé. Cette gamme offre tout ce qu’un professionnel de la salle de bains peut attendre d’un fabricant : variabilité, grand choix de dimensions, de couleurs, de plans, et simplicité de chiffrage, livraison rapide et production française. Elle est modulable à l’infini.

Maintenant, si on parle de « cote », notre nouvelle collection B:me remporte tous les suffrages. Créée par le studio de design Besau-Marguerre et inspirée par le jeu d’ombres et de lumière des dunes de sable, B:me invite à jouer avec les formes et les couleurs.

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de Une : Brice Nastorg