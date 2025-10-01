CASTORAMA
59175 TEMPLEMARS
France
Castorama est une entreprise française spécialisée dans le bricolage, l’aménagement de la maison et le jardin, disposant d’un réseau national de magasins. Dans son positionnement, Castorama revendique de rendre l’amélioration du logement accessible à tous, avec une offre large, des innovations et des services complets.
Histoire & valeurs
- L’enseigne trouve son origine dans un magasin-entrepôt fondé par Christian Dubois à Englos, dans la région lilloise, réunissant quincaillerie, matériaux, bois, papiers peints et plus encore.
- Le slogan “Chez Casto, y’a tout ce qu’il faut” fait partie de la mémoire collective de la marque.
- Castorama s’est développée au-delà des frontières, notamment en Pologne, et le groupe britannique Kingfisher est actionnaire majoritaire du groupe.
- Le fil rouge de la marque est le “Castorama c’est castoche” : simplicité, praticité, innovation avec conscience environnementale.
Chiffres & envergure actuelle
- Castorama affiche aujourd’hui un réseau de magasins et plusieurs milliers de collaborateurs.
- La maison Castorama investit dans ses marques propres exclusives, gages de qualité, d’innovation et de prix accessibles.
Engagements & responsabilité
Castorama a structuré ses engagements autour de l’environnement, du bien-être dans le logement et du développement solidaire :
- Green Star : un repère utilisé pour identifier les produits les plus vertueux (dans leur fabrication ou usage).
- Réduction des émissions de CO₂ : l’enseigne annonce une baisse de – 15 % depuis 2016.
- 90 % du papier et du bois utilisés proviennent de forêts gérées durablement.
- Castorama a aussi lancé la Fondation Castorama, qui soutient des actions solidaires contre le mal-logement et en partenariat avec des associations locales.
Services & innovations
Castorama propose une palette de services destinés à accompagner ses clients tout au long de leurs projets :
- Livraison à domicile
- Drive 2 h
- Découpe sur mesure
- Reprise / remboursement
- Services d’installation
- Location de véhicule et matériel
- Marketplace (pour les vendeurs externes)
- Outils en ligne : simulateurs de travaux, guides, conseils d’experts
- Programme de fidélité, applications mobiles, aide virtuelle (“Hello Casto”)
Positionnement dans l’offre bâtiment
- La capacité de Castorama à proposer des produits de marque propre et exclusifs, ce qui la rapproche d’un “fabricant-distributeur”.
- L’intégration des critères environnementaux dans l’offre produits (via Green Star).
- Le rôle de l’enseigne comme acteur de services (installation, découpe, livraison) en complément de la distribution pure.
- L’implication sociale via la Fondation, la RSE, etc.