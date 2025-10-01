Pour obtenir une information de la part de la marque « CASTORAMA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Castorama est une entreprise française spécialisée dans le bricolage, l’aménagement de la maison et le jardin, disposant d’un réseau national de magasins. Dans son positionnement, Castorama revendique de rendre l’amélioration du logement accessible à tous, avec une offre large, des innovations et des services complets.

Histoire & valeurs

L’enseigne trouve son origine dans un magasin-entrepôt fondé par Christian Dubois à Englos, dans la région lilloise, réunissant quincaillerie, matériaux, bois, papiers peints et plus encore.

Le slogan “Chez Casto, y’a tout ce qu’il faut” fait partie de la mémoire collective de la marque.

Castorama s’est développée au-delà des frontières, notamment en Pologne, et le groupe britannique Kingfisher est actionnaire majoritaire du groupe.

est actionnaire majoritaire du groupe. Le fil rouge de la marque est le “Castorama c’est castoche” : simplicité, praticité, innovation avec conscience environnementale.

Chiffres & envergure actuelle

Castorama affiche aujourd’hui un réseau de magasins et plusieurs milliers de collaborateurs.

La maison Castorama investit dans ses marques propres exclusives, gages de qualité, d’innovation et de prix accessibles.

Engagements & responsabilité

Castorama a structuré ses engagements autour de l’environnement, du bien-être dans le logement et du développement solidaire :

Green Star : un repère utilisé pour identifier les produits les plus vertueux (dans leur fabrication ou usage).

: un repère utilisé pour identifier les produits les plus vertueux (dans leur fabrication ou usage). Réduction des émissions de CO₂ : l’enseigne annonce une baisse de – 15 % depuis 2016.

90 % du papier et du bois utilisés proviennent de forêts gérées durablement.

Castorama a aussi lancé la Fondation Castorama, qui soutient des actions solidaires contre le mal-logement et en partenariat avec des associations locales.

Services & innovations

Castorama propose une palette de services destinés à accompagner ses clients tout au long de leurs projets :

Livraison à domicile

Drive 2 h

Découpe sur mesure

Reprise / remboursement

Services d’installation

Location de véhicule et matériel

Marketplace (pour les vendeurs externes)

Outils en ligne : simulateurs de travaux, guides, conseils d’experts

Programme de fidélité, applications mobiles, aide virtuelle (“Hello Casto”)



Positionnement dans l’offre bâtiment