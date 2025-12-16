Selon deux sondages Bricks.co menés à un an d’intervalle, en dépit des obstacles financiers, l’envie de devenir propriétaire reste dominante chez 85 % des personnes interrogées.

Le 1er décembre, la société d’investissement immobilier Bricks.co a dévoilé les résultats d’une enquête comparant deux sondages représentatifs de la population réalisés à un an d’intervalle, le premier en décembre 2024 auprès de 5 101 personnes, le second en novembre 2025 auprès de 5 604 Français. Selon ces chiffres, 85 % des Français continuent de rêver d’accéder à la propriété.

La proportion de ceux qui considèrent l’achat immobilier comme un projet à court ou long terme progresse : elle est passée de 24 % lors du premier sondage à 27 % lors du second. À l’inverse, les personnes se disant désormais « détachées » de ce rêve reculent de 11 % à 8 %, selon le communiqué de Bricks.co. Quant à celles qui estiment ne jamais pouvoir en avoir les moyens, elles ne représentent 7 % des sondés.

Selon les sondages présentés par Bricks.co, les maisons demeurent le fantasme immobilier numéro un des Français en terme d'immobilier. 45 % d’entre eux rêvent d’une maison en résidence principale et 36 % souhaitent une maison comme résidence secondaire.

En parallèle, l’appartement gagne du terrain lorsqu’il s’agit d’investissement locatif : 29 % y songeaient lors du premier sondage en décembre 2024, contre 31 % lors du sondage de novembre 2025.

Les analyses de Bricks.co affichent que le rêve immobilier des Français reste, avant tout, un rêve de nature (plus de 64 % des sondés). Selon les données du sondage de décembre 2025, 39 % rêvent de s’installer à la campagne, 25 % à la montagne et 22 % en bord de mer. Quant au fantasme d’une vie sur une île, il demeure très marginal, ne séduisant que 3 à 4 % des sondés.

La propriété pour transmettre et préparer la retraite

Qu’est-ce qui retient encore les Français d’investir ? Le principal frein reste financier. En 2026, 61 % des personnes interrogées désignent le prix des biens comme premier obstacle (contre 58 % en 2025), suivis du manque de moyens (54 %) et de la hausse des taux de crédit (52 %). Les obstacles dits « secondaires » gagnent également en importance : les frais annexes sont cités par 33 % des répondants, et les coûts liés aux travaux ou aux rénovations par 22 %. Même la recherche d’un bien (+1 point) et les démarches administratives (+1 point) progressent parmi les motifs de renoncement.

La propriété est envisagée comme un acte de transmission. En 2025, 56 % des répondants affirment acheter « avant tout pour l’avenir de leurs enfants ».

L’immobilier semble toutefois être aussi un pilier majeur de la préparation à la retraite : 66 % des sondés y voient un véritable levier.

Les sondages de Bricks.co montrent également que les personnes interrogées privilégient la sécurité lorsqu’il s’agit de faire fructifier leur argent, avec une nette préférence pour la pierre. Ainsi, 52 % optent d’abord pour des placements sécurisés (livrets, fonds en euros…), tandis que 49 % se tournent vers l’immobilier traditionnel (achat, locatif, SCPI…). La Bourse attire tout de même 31 % des répondants, signe d’un intérêt croissant pour les actions et ETF. Quant à l’immobilier participatif, il séduit près de 22 % des sondés.

Par Nils Buchsbaum