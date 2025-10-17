CAVAC BIOMATERIAUX - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « CAVAC BIOMATERIAUX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

CAVAC BIOMATERIAUX est un acteur incontournable de la transformation de fibres végétales sur l’Europe. L’entreprise vendéenne est aujourd’hui très largement reconnue comme étant un partenaire industriel compétitif et réactif.

Une filière agricole vertueuse, tant sur le plan agronomique qu'économique.

La filière CAVAC BIOMATERIAUX préserve l'environnement et valorise l'emploi local grâce au développement de produits biosourcés. Un développement "éco-logique" et bénéfique à l'ensemble des acteurs de la filière !

CAVAC BIOMATERIAUX est la filiale du groupe coopératif agricole vendéen, CAVAC. Implantée dans le sud Vendée, la société est spécialisée dans la valorisation industrielle de fibres végétales comme le chanvre et lin, des végétaux reconnus pour leur exemplarité écologique.

Croissance verte et développement durable sont au coeur de la philosophie de l’entreprise qui a su imposer au fil des ans, la culture du chanvre comme une agriculture innovante et durable, adaptée aux enjeux industriels de demain.

CAVAC BIOMATERIAUX a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2015, pour les activités de transformation de matières d’origine végétale et production de biomatériaux, biomasse et agro composites.

Le savoir-faire de CAVAC BIOMATERIAUX :