Cedral est une marque spécialisée dans les matériaux de construction en fibres-ciment, offrant des solutions pour les façades et les toitures. Avec plus d'un siècle d'expérience, Cedral propose une gamme de produits durables et esthétiques adaptés tant aux constructions neuves qu'aux rénovations.

Cedral s'engage à fournir des solutions esthétiques et durables pour embellir et protéger les habitations, tout en répondant aux exigences modernes de construction et de rénovation.