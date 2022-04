Cedral lance son réseau d’installateurs Vie pratique | 20.04.22

Fin 2022, le fabricant de toitures, façades et terrasses Cedral lançait son réseau Cedral Select Professional. Le but ? Labelliser des installateurs qualifiés à la pose de ses produits et créer un systéme de recommandations de ces professionnels, dans le cadre de projets de rénovation comme de construction.

Marque du groupe Etex spécialisée dans les solutions de toitures, façades et terrasses pour le marché résidentiel, Cedral tient à être un « support de référence pour les installateurs ». « En tant que principal fabricant de matériaux de façades, nous souhaitons que les particuliers qui cherchent un installateur pour nos produits, puissent trouver facilement un professionnel et bénéficier d’un haut niveau de service », développe Alexandre Roux, Brand & Customer Journey Manager Cedral. Démarche qui a motivé l’industriel à mettre en place des conseils, formations, mais aussi le réseau d’installateurs Cedral Select Professional, lancé fin 2021. Un réseau d’accompagnement et de mise en relation La création de Cedral Select Professional s’articule autour de deux objectifs. D’abord la montée en compétence d’installation des produits Cedral, tout en respectant les mesures de sécurité et de service client. « Après une formation initiale, les entreprises postulantes à notre réseau Cedral Select font l’objet d’une expertise de conformité de chantier afin d’obtenir une accréditation. Cette validation a pour objet de confirmer une mise en œuvre conforme à nos prescriptions, gage de qualité de travail de l’entreprise, pour qu’elle puisse adhérer à notre réseau. Pour les entreprises c’est l’opportunité de faire monter en compétence leurs équipes et pour Cedral c’est la garantie d’une installation sans faille », explique Jean-Luc Quesnot, responsable formation et animation Cedral Un niveau de connaissance, mis à jour par d’autres formations encadrées par les experts Cedral, voire des vidéos et une hotline dédiée. Le label Cedral Select Professional ouvre également l'accès à un système de recommandations des professionnels auprès des propriétaires, à la fois sur le site cedral.world et sur le localisateur de la plateforme Cedral Select Professional. Pratique pour mettre en relation les deux parties, tant sur un projet de construction que de rénovation. Le dispositif Cedral Select Professional n’est pas sans rappeler les programmes de formation assurés par Knauf Insulation ou bien Sto. Les deux industriels axent notamment leurs enseignements sur les enjeux environnementaux dans le BTP, instaurés par exemple par la RE2020, entrée en vigueur début 2022. Virginie Kroun Photo de Une : Youtube - Cedral



Virginie.kroun