CEMEX ,n°1 mondial du béton prêt à l'emploi, n°3 des granulats et n°6 du ciment, CEMEX est présent dans plus de 50 pays.

En France, CEMEX est un des leaders du béton prêt à l'emploi et des granulats avec près de 300 implantations réparties sur tout le territoire. En complément des bétons standards, CEMEX développe

des bétons spéciaux (à prise ultra rapide, fibrés, autonivelants, autoplaçants, mortiers retard, remblaiement…). Ces produits, de par leurs propriétés, apportent de nombreux avantages : meilleure maîtrise des délais d’exécution, simplification de mise en oeuvre, réduction des nuisances sonores et amélioration de la qualité des ouvrages finis.

En France, la société produit et commercialise des granulats et des bétons prêts à l’emploi grâce à un dispositif de 330 sites de production répartis sur une grande partie du territoire.

Le secteur de la construction est un enjeu important pour l’économie du pays. CEMEX y contribue, en produisant et commercialisant des produits indispensables à la construction ainsi qu’à l’aménagement du territoire et à l’amélioration du cadre de vie.

CEMEX dispose d'une large gamme de bétons prêts à l'emploi, de bétons décoratifs, de graves, graviers et sables parfaitement adaptés à la construction des maisons individuelles

CEMEX propose d'une large gamme de matériaux parfaitement adaptés à la construction des bâtiments et aux différents types de travaux à réaliser pour leur construction

Les bétons tout comme les granulats sont des matériaux de voirie durables. Ils offrent de multiples possibilités en matière de personnalisation, de couleurs et textures