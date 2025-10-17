CEREMA - Batiweb

ConnexionS'abonner
CEREMA

Cité des mobilités 25 avenue François Mitterand CS 92803
69674 Bron Cedex
France
Site web de la marque

L'EXPERTISE PUBLIQUE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Le CEREMA, établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique, accompagne l’État et les collectivités territoriales pour l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de politiques publiques d’aménagement et de transport.

Les métiers du CEREMA s'organisent autour de 6 domaines d'action complémentaires visant à accompagner les acteurs territoriaux dans la réalisation de leurs projets : Expertise et ingénierie territoriale, Bâtiment, Mobilités, Infrastructures de transport, Environnement et risques, Mer et littoral.

Implanté au coeur des territoires, le CEREMA bénéficie d'une connaissance historique des problématiques et contextes locaux. Cette proximité lui permet de proposer des solutions sur mesure aux acteurs des territoires et de mettre à leur disposition des interlocuteurs concernés, engagés et disponibles.

De l'amont à l'aval de vos projets, le CEREMA dispose d'expertises transversales et pluridisciplinaires pour contribuer à relever le défi du développement durable des territoires.

Le savoir-faire de CEREMA:

  • Appui aux politiques publiques
  • Innovation et recherche
  • Diffusion des connaissances
  • Normalisation
  • Coopération européenne et internationale

 

