Dans sa dernière étude, basée sur son outil LCZ, le Cerema a chiffré l’impact des îlots de chaleur en France. Plus de 5 millions d’habitants sont touchés en France et plus de 20 000 hectares des zones bâties sont à forte voire très forte sensibilité.

Les îlots de chaleur, caractérisés des températures élevées en ville et des forts épisodes caniculaires, est un phénomène d’ampleur en France. En témoigne une étude du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), publiée le 21 mai.

Chiffre clé : plus de 5 millions de Français habitent dans des quartiers exposés à cette surchauffe urbaine. Dans les villes de plus de 400 000 habitants, 50 % de la population « vivent dans des secteurs à forte ou très forte sensibilité », soit 2 millions de personnes. Les plus grandes villes concentrent 20 % des tissus urbanisés.

Plus de 20 000 hectares des zones bâties à forte ou très forte sensibilité

Le chiffre grimpe à 350 000 personnes (18 % de la population) sur les villes de 200 000 à 400 000 habitants et à 16 % dans les zones de 100 000 à 200 000 habitants. Le niveau de sensibilité aux îlots de chaleur est au plus bas dans les communes comptant entre 20 000 et 50 000 habitants (7 %).

« Sur l’ensemble des villes de plus de 20 000 habitants, 4,2 millions de personnes vivent dans des quartiers à forte ou très forte sensibilité, soit 20 % de la population totale de ces communes », développe le Cerema. Plus 20 000 hectares des zones bâties - le double de la superficie de Paris - sont fortement, voire très fortement exposés.

Les données s'appuient sur l’outil Zones climatiques locales (LCZ). Sa méthode repose sur « des images à très haute résolution spatiale ainsi que des bases de données ouvertes pour cartographier les LCZ ». Elle couvre ainsi les 88 plus grandes aires urbaines de l’Hexagone, regroupant 44 millions d’habitants.

Gratuit, ce service de pré-diagnostic permet d’identifier les territoires particulièrement touchés par les îlots de chaleur. Ses objectifs sont multiples : sensibiliser les élus, pousser la révision des plans locaux d’urbanisme intercommunal (PLUi), encourager des plans d’adaptation ainsi que des stratégies de végétalisation, désimperméabilisation, voire de rafraîchissement urbain. LCZ peut être complété par les outils « Climadiag chaleur en ville » de Météo France, le centre de ressources « Plus fraîche ma ville », voire des scénarios d’évolution du climat.

L’outil répond aux enjeux du troisième Plan national d’adaptation au changement climatique, présenté le 10 mars par le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Ce dernier retient un scénario exposé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) : la France doit se préparer à +4°C en moyenne d’ici 2100, par rapport à l’ère préindustrielle.



Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock