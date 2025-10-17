Pour obtenir une information de la part de la marque « CHRISTIAN CARDONNEL CONSULTANT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

A 17 ans Christian Cardonnel s’intéressait déjà à l’innovation et à l’énergie solaire. C’est d’ailleurs en 1972 qu’il réalise sa première installation solaire, point de départ d’une passion pour le génie climatique. Scolarisé à Maximilien Perret, il en sort en 1977 avec un BTS et pour objectif l’innovation, les économies d’énergies et financières au service de l’homme pour son confort au quotidien.

A cette époque un slogan publicitaire disant « En France on n’a pas de pétrole, mais on a des idées », Christian avait des idées !

A 26 ans avec Francine, il créé en 1981 Etude Solaire devenu CARDONNEL Ingénierie.

Avec 3 personnes au départ, le bureau d’études s’organise aujourd’hui en 2 entités « Ingénierie du Bâtiment » et « Ingénierie & Services » et compte pas moins de 35 collaborateurs.

Le savoir-faire de Christian Cardonnel :