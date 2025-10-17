CHRISTIAN CARDONNEL CONSULTANT
91280 Saint-Pierre-du-Perray
France
A 17 ans Christian Cardonnel s’intéressait déjà à l’innovation et à l’énergie solaire. C’est d’ailleurs en 1972 qu’il réalise sa première installation solaire, point de départ d’une passion pour le génie climatique. Scolarisé à Maximilien Perret, il en sort en 1977 avec un BTS et pour objectif l’innovation, les économies d’énergies et financières au service de l’homme pour son confort au quotidien.
A cette époque un slogan publicitaire disant « En France on n’a pas de pétrole, mais on a des idées », Christian avait des idées !
A 26 ans avec Francine, il créé en 1981 Etude Solaire devenu CARDONNEL Ingénierie.
Avec 3 personnes au départ, le bureau d’études s’organise aujourd’hui en 2 entités « Ingénierie du Bâtiment » et « Ingénierie & Services » et compte pas moins de 35 collaborateurs.
Le savoir-faire de Christian Cardonnel :
- les capteurs Solus-O
- Solus-R
- le ventilateur Delta pour le chauffage solaire de l’habitat
- la régulation spatio-temporelle
- l’hydrocablé avec Prefatherm,
- CIC
- Smart Thermogène Grid ®, l’Habitat Thermogène® et l’Hygro-Confort ®
- logiciel Magali pour la RT 89
- logiciel César,
- logiciel Cathy,
- logiciel Bati-Cube
- logiciel ABC-Ing
Habitat Thermogène®
L’Habitat Thermogène® trace le chemin du confort durable, en optimisant les systèmes, pour valoriser les énergies renouvelables et fatales. Une Box technique est reliée à des capteurs PV hybrides, et intègre...
- Génie climatique
