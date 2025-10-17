ConnexionS'abonner
CHRISTIAN CARDONNEL CONSULTANT

5 Rue de la Mare à Tissier
91280 Saint-Pierre-du-Perray
France
A 17 ans Christian Cardonnel s’intéressait déjà à l’innovation et à l’énergie solaire. C’est d’ailleurs en 1972 qu’il réalise sa première installation solaire, point de départ d’une passion pour le génie climatique. Scolarisé à Maximilien Perret, il en sort en 1977 avec un BTS et pour objectif  l’innovation, les économies d’énergies et financières au service de l’homme pour son confort au quotidien. 

A cette époque un slogan publicitaire disant « En France on n’a pas de pétrole, mais on a des idées », Christian avait des idées !

A 26 ans avec Francine, il créé en 1981 Etude Solaire devenu CARDONNEL Ingénierie.

Avec 3 personnes au départ, le bureau d’études s’organise aujourd’hui en 2 entités « Ingénierie du Bâtiment » et « Ingénierie & Services » et compte pas moins de 35 collaborateurs.

Le savoir-faire de Christian Cardonnel

  • les capteurs Solus-O
  • Solus-R
  • le ventilateur Delta pour le chauffage solaire de l’habitat
  • la régulation spatio-temporelle
  • l’hydrocablé avec Prefatherm, 
  • CIC 
  • Smart Thermogène Grid ®, l’Habitat Thermogène® et l’Hygro-Confort ®
  • logiciel Magali pour la RT 89
  • logiciel César, 
  • logiciel Cathy, 
  • logiciel Bati-Cube 
  • logiciel ABC-Ing

Produits de la marque

Habitat Thermogène®

L’Habitat Thermogène® trace le chemin du confort durable, en optimisant les systèmes, pour valoriser les énergies renouvelables et fatales. Une Box technique est reliée à des capteurs PV hybrides, et intègre...

