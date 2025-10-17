Comatwork est spécialisée dans la vente et le conseil en outils de communication visuelle.



Les outils de communication visuelle font partie du quotidien de toutes les entreprises et collectivités. Ils présentent votre activité, votre offre et sont au cœur de vos réunions. Ils comprennent aussi bien des

tableaux blancs

, des

vitrines d'affichages

, des

chevalets de conférences

que des

cadres lumineux

ou des

présentoirs à brochures

.

Comatwork

en a fait sa spécialité.



Cette spécialisation nous permet de vous proposer les meilleurs prix sur les mobiliers d'affichage ainsi qu'une plus grande disponibilité et surtout de meilleurs conseils.



Il n'est pas toujours facile de choisir la taille de son

tableau velleda

ou de sa

vitrine d'affichage

ni le type de

chevalet de trottoir

dont on a besoin.

est là pour vous conseiller !



Notre gamme est très large. Vous trouverez des

tableaux blancs laqués

ou

émaillés

,

rotatifs

ou

fixes

et même des

tableaux blancs triptyques