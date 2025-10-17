ConnexionS'abonner
3, Rue du rouge bouton
59113 SECLIN
France
Comatwork est spécialisée dans la vente et le conseil en outils de communication visuelle.


Les outils de communication visuelle font partie du quotidien de toutes les entreprises et collectivités. Ils présentent votre activité, votre offre et sont au cœur de vos réunions. Ils comprennent aussi bien des tableaux blancs, des vitrines d'affichages, des chevalets de conférences que des cadres lumineux ou des présentoirs à brochures. Comatwork en a fait sa spécialité.

Cette spécialisation nous permet de vous proposer les meilleurs prix sur les mobiliers d'affichage ainsi qu'une plus grande disponibilité et surtout de meilleurs conseils.

Il n'est pas toujours facile de choisir la taille de son tableau velleda ou de sa vitrine d'affichage ni le type de chevalet de trottoir dont on a besoin. Comatwork est là pour vous conseiller !

Notre gamme est très large. Vous trouverez des tableaux blancs laqués ou émaillés, rotatifs ou fixes et même des tableaux blancs triptyques pour l'enseignement.

