Selon les derniers chiffres du groupement Immostat, la part de bureaux vides en Île-de-France a bondi de 11 % en 2025. Cela peut être compensé en 2026 par une reprise d’investissements…

En 2025, 6,2 millions de m2 de bureaux vides ont été dénombrés en région francilienne, rapporte le groupement Immostat.

Le conseiller en immobilier d’entreprise évoque dans sa note de conjoncture du 8 janvier une progression de 11 % de la vacance, par rapport à fin 2024.

-9 % de bureaux loués ou vendus

« Vivement 2026 ! 2025 aura été une année compliquée », commente auprès de l’AFP Yannis de Francesco, directeur Bureaux France de JLL. En toile de fond : des incertitudes macroéconomiques, politiques, voire géopolitiques.

En parallèle, 1,6 million de m2 de bureaux ont été soit loués, soit vendus à des occupants en Île-de-France. Soit -9 % comparé à 2024. Autrefois concentrée dans les zones périphériques à la capitale, cette vacance se déplace de plus en plus à Paris intra-muros, y compris dans le centre-ouest, où se trouve le quartier d’affaires.

Autre observation : « la dynamique de renégociation des baux a été très forte l'an dernier », souligne Yannis de Francesco. Le but étant d’obtenir un ajustement de la surface louée, une amélioration de celle-ci voire une baisse de loyer. Cela confirme la crainte des propriétaires de perdre leurs locataires.

De quoi relancer l'idée de convertir les bureaux en logements. En 2025, 57 000 m³ de bureaux franciliens ont été transformés. Ce taux de transformation ne touche que 2 % des bureaux vacants.

Signaux positifs pour l’investissement

« Le marché des bureaux en Île-de-France a clairement touché un point bas en 2025», déplore Olivier Taupin, directeur Bureaux et logistique France de Cushman & Wakefield. Des belles perspectives se dessinent toutefois pour 2026, alors que « les grandes entreprises recommencent progressivement à se projeter et à engager des décisions immobilières ».

L’immobilier de bureaux et leurs investisseurs retrouvent des couleurs, avec 8,4 milliards d'euros placés en 2025 en Île-de-France. Un montant qui progresse de 44 % sur un an, soit plus qu’à l’échelle nationale (+8 % ; 13,7 milliards d'euros).

Rappelons tout de même que ces opérations sont soutenues par « quelques grosses transactions ». Parmi elles, la vente de la tour Trinity située au quartier d'affaires de la Défense, illustre Virginie Houzé, directrice des études et de la recherche de JLL.

Un frein pourra subsister cette nouvelle année : le contexte macroéconomique international.

Par Virginie Kroun (avec l’AFP)