Éric Georgin nommé directeur des études et de la formation du CETIAT

Nomination

Publié le 09 janvier 2026

Docteur en mécanique et expert en métrologie, il a pris ses fonctions le 1er janvier 2026 pour renforcer la recherche et les partenariats universitaires.
©CETIAT
Éric Georgin prend la direction des études et de la formation du CETIAT – Centre technique des industries aérauliques et thermiques – à compter du 1er janvier 2026. Docteur en mécanique, expert des fluides, de la thermodynamique et des transferts thermiques, Éric Georgin, 46 ans, s’appuie sur un parcours scientifique reconnu. Il débute sa carrière en alternance chez Calor, avant de devenir allocataire de recherche à l’Université de Bordeaux, puis ingénieur de recherche à l’Institut national de métrologie à Saint-Denis, fonction qu’il occupera jusqu’à fin 2007.

L’année suivante, il intègre le CETIAT comme chargé d’études et de développement, et s’impose rapidement comme le référent technique des laboratoires d’hygrométrie et de thermométrie accrédités COFRAC. En 2020, il franchit une nouvelle étape en prenant la responsabilité du pôle Thermodynamique. À ce titre, il pilote notamment le contrat d’association avec le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) pour les trois références nationales du CETIAT.

L’ambition de renforcer les partenariats universitaires

 

Spécialiste reconnu de la thermométrie, Éric Georgin a représenté la France au sein du sous-groupe « Humidité » du Technical Committee – Temperature d’Euramet et a contribué aux travaux du groupe WG-Hu du Consultative Committee for Thermometry du BIPM. Parallèlement, il a encadré trois thèses entre 2009 et 2024, consacrées à la mesure de l’humidité et à la métrologie.

À la tête de la direction des études et de la formation, Éric Georgin entend insuffler une nouvelle dynamique aux travaux menés par le CETIAT et renforcer les partenariats, en particulier avec le monde universitaire, à travers le développement de projets de recherche. « Je souhaite valoriser davantage les études techniques menées par les équipes du CETIAT et mettre l’accent sur la certification de produits, qui est un axe important d’accompagnement de nos clients. (…) Mon ambition est de faire des études, de la recherche partenariale et de la formation, des leviers de croissance et de reconnaissance pour le CETIAT », affirme-t-il dans un communiqué diffusé le 6 janvier.

 

