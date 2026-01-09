Alors que la PPE 3 est encore attendue, le mix énergétique EnR/nucléaire interroge du côté d’EDF. Son premier syndicat, la CFE Énergies, s’inquiét de l’impact d’une forte production de renouvelables sur la maintenance des centrales nucléaires.

La publication de la Programmation pluriannuelle de l'énergie 3 (PPE 3) de la France se fait attendre… Après l’impatience du Syndicat des énergies renouvelables (SER) en septembre, au tour de la CFE Énergies de s’exprimer le 9 janvier.

Le premier syndicat d’EDF a adressé un courrier à Bercy, consulté par l’AFP et où il fait part de « vives inquiétudes » concernant l’avenir du réseau électrique.

Trop de modulation impactera les réacteurs nucléaires

Sans cesse reportée, la PPE 3 sera normalement publiée début 2026 a annoncé le gouvernement. Malgré des désaccords parlementaires entre énergies renouvelables (EnR) et nucléaire, le « travail sur le fond est quasiment finalisé », disait-on en décembre dans l’entourage de Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances.

Mais la CFE Énergies redoute une fragilisation du parc nucléaire par un développement trop important d’EnR. Rappelons que l’atome concentre 80 % de la production d’électricité par EDF en 2024.

Source : EDF

Moduler la production nucléaire selon celle des EnR, de nature intermittente en fonction du vent et du soleil. C’est ce qu’affirme un rapport d’EDF, toujours en attente de diffusion, informe un article de la Tribune.

Interrogé par l’AFP André Palu, secrétaire national de la CFE-Energies, chargé des affaires publiques et européennes évoque le risque d’aggraver la cloche solaire. Dans le détail, une forte production solaire l’été en journée, période de faibles besoins électriques, entraîne une baisse de puissance des centrales, afin d’équilibrer le réseau.

Et « plus on fait des arrêts/démarrages d'une centrale, plus on dégrade le matériel », abonde M. Palu. Ce qui impacte la prolongation de vie des réacteurs, importante pour la stratégie énergétique.

« La PPE3 ne peut ignorer l'impact de ces sollicitations sur la maintenance, la disponibilité et la durée de vie des réacteurs ni sur l'équilibre économique global du parc nucléaire », renchérit Alexandre Grillat, secrétaire général de la CFE Énergies dans son courrier à Bercy.

Autant dire que l'électrification de la France, pour laquelle l'UFE a proposé un plan de massification, continue d'être un chantier complexe...

Par Virginie Kroun