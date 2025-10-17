Pour obtenir une information de la part de la marque « CROMOLOGY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Entreprise française, Cromology est un acteur européen du secteur de la peinture décorative.

Cromology conçoit, fabrique et distribue un large assortiment de peintures et de produits de décoration pour les applicateurs professionnels et les particuliers.

Grâce à une expérience client premium, des produits de qualité offrant le meilleur rapport valeur-prix, Cromology a pour ambition de développer sa présence dans le secteur de la peinture décorative, particulièrement en Europe, tout en se préoccupant de minimiser son empreinte environnementale.

Une présence internationale :

Cromology commercialise ses produits dans plus de 50 pays dont 8 avec une présence directe.

Ses produits sont conçus dans 6 laboratoires de recherche, fabriqués dans 9 unités de production et distribués par 8 plates-formes logistiques. Cromology possède son propre réseau de distribution de 390 points de vente intégrés.



Chez Cromology, l’innovation part toujours des clients :

Nos clients professionnels, artisans ou entreprises de peinture, ont besoin de produits toujours plus faciles et rapides à mettre en œuvre pour augmenter leur productivité et améliorer leurs conditions de travail.

Nous leur apportons des réponses. Par exemple, les applicateurs augmentent leur productivité de façon significative grâce à des solutions comme nos fûts de 112 litres de peinture à projeter, nos systèmes de pulvérisation peinture & enduit airless longue distance, ou encore nos enduits manuels légers et faciles à appliquer.

Cromology est actif sur toute la chaîne de production :

Chaque année, nous produisons des peintures de haute qualité qui sont fabriquées dans nos 9 usines et expédiées par nos 8 plateformes logistiques qui préparent plus de 3 000 000 de lignes de commande annuellement. Tous nos sites de production sont certifiés ISO 9001 et OHSAS 18001.

Cromology développe un modèle de distribution intégrée :

Nous avons développé un concept de magasin qui permet à nos clients professionnels et particuliers de tout acheter pour leurs chantiers peinture en une seule fois. En plus de nos peintures, nous leur proposons une gamme complète d’outillages, d’équipements et d’accessoires ainsi que des revêtements de sols et de murs. Cromology entretient aussi des relations de long terme avec plus de 6 500 distributeurs indépendants à travers le monde ainsi qu’avec plus de 2 000 grandes enseignes de bricolage.

Le savoir-faire de Cromology en France, c’est la force de réunir près de trente marques commerciales dont :