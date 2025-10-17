CUBE FRANCE
85340 OLONNE SUR MER
France
Chauffe-eau solaire
Solution haute performance à capteurs à tubes sous vide certifié solar keymark, ballon solaire double émaillage isolation PU 50mm, appoint éléctrique ou hydraulique, livraison 72h sur chantier.
Capteur à tubes sous vide
Capteur solaire à tubes sous vide haute performance certifiés Solar Keymark, éligible au crédit d'impot de 45%, fixations toit en pente incluses, livraison 72h sur chantier.
VMC double flux haute performance Rec-Indovent Temovex
Ventilation double flux haute performance Rec-Indovent Temovex, resistance 0.9kW intégrée, moteurs basse consommation, bypass été automatique, refroidissement de nuit, très silencieux.
Pompe à chaleur piscine
Pompes à chaleur piscine, COP 4.6 à 20°C soit 80% d'énergie gratuite, compresseur Panasonic rotatif, échangeur titane, gaz R410a, controleur de débit intégré, silencieuses, livraison gratuite 72h.
Pompe à chaleur piscine
Pompes chaleur piscine, COP 4.6 à 20°C soit 80% d'énergie gratuite, compresseur scroll Daikin (ou Sanyo modèles triphasé), échangeur titane, gaz R410a, controleur de débit intégré, silencieuses 50 dbA.
DALLAGE SOL CALCAIRE CHABLIS
Roche calcaire de couleur beige et sable. Couleur principale: beige Ton: clair Nuance: moyenne Finition: vieillie Utilisations recommandées: mur intérieur, mur extérieur, sol intérieur, sol extérieur...