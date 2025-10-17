DEUTSCHE STEINZEUG FRANCE
57140 Norroy Le Veneur
France
Système de façade ventilées céramiq
L'enveloppe d'un bâtiment est une véritable peau.Elle représente l'identité de l'immeuble et elle doit protéger durablement la structure des multiples agressions extérieures. Le choix des matériaux de...
Système Hydrotect
Le procédé Hydrotect est une nouvelle technologie qui utilise la photocatalyse (dioxyde de titane) pour obtenir 2 effets : l'hydrophilité, et la libération permanente d'oxygène actif, qui confèrent aux...
