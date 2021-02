DOM-Metalux est une société du groupe DOM Security qui représente les marques DOM, Metalux et Unitecnic sur le marché français.

Notre site de production et nos bureaux sont basés à Saint-Dizier, dans l’Est de la France.

Nos ateliers de fabrication sont organisés autour de deux principaux secteurs : le premier est dédié à la fabrication de serrures, de barres anti-panique et de gâches électriques tandis que le second se concentre sur le montage de cylindres et le taillage de clés.

Nos locaux regroupent l’ensemble de nos services : services et conseils techniques, bureau d’études, codage, service qualité, service client, organisation commerciale, marketing, comptabilité, achats, stock central et expéditions.

Nous commercialisons ainsi une large gamme de solutions de verrouillage et de contrôle d’accès à destination des professionnels du secteur de la quincaillerie de bâtiment.

Le savoir-faire de DOM-metalux :