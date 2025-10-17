Pour obtenir une information de la part de la marque « DOMOLIFT », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

DOMOLIFT est une société spécialisée dans les ascenseurs à usage privatif.

Nos appareils sont destinés à des habitations telles que maisons individuelles, appartements en duplex ou triplex, petits immeubles collectifs (2 à 3 logements).

Forts de notre expérience professionnelle, nous avons sélectionné une gamme d’ascenseurs conçus et fabriqués en Europe pour répondre à toutes les configurations et tous les besoins.

Nous intervenons sur la région Île-de-France, la Normandie et les départements 28, 45, 60, 89 depuis nos locaux de Buchelay dans les Yvelines.

Étude et devis gratuits : L'acquisition d'un ascenseur individuel est un investissement qui nécessite une bonne réflexion. Les choix initiaux sont déterminants pour le bon déroulement de votre projet et sa réussite.

Notre métier consiste à installer des ascenseurs sur-mesure, dans les lieux où il semble difficile d'en créer un.

Pour votre projet, DOMOLIFT vous fait profiter de son expérience d’installateur, de sa connaissance des contraintes architecturales et réglementaires pour l'étude des solutions envisageables.

Cette étude débouche sur un devis détaillé et chiffré, accompagné d'un plan des modifications du bâtiment éventuellement nécessaires pour le chiffrage des travaux.

Lorsque le projet est défini, DOMOLIFT est à votre disposition pour la présentation du projet aux entreprises consultées.

L’étude de votre projet par DOMOLIFT et le devis sont gratuits.

Nos engagements :

La qualité, la sécurité et la fiabilité

Tous nos ascenseurs personnels sont conformes aux normes européennes et nationales en vigueur (directive Machines 2006/42CE et norme EN 81-41). Nous vous garantissons le respect absolu des normes de sécurité.

Une offre sérieuse :

Un devis gratuit, qui correspond à votre demande, précis, réalisé après une étude technique personnalisée.

Des prix nets :

Des prix tout compris pour vous garantir une offre transparente, claire et sans surprise.

Assistance technique :

Nous vous faisons profiter de notre expérience dans la recherche et le choix des entreprises chargées des travaux nécessaires pour la mise en place de votre ascenseur.

Des délais fiables :

Nous mettons tout en œuvre pour respecter le planning des travaux. En cas de difficultés, nous ne vous racontons pas d'histoires, nous sommes transparents et essayons de trouver la solution pour les surmonter.

La maintenance :

Pour votre tranquillité, nous assurons la maintenance préventive.

Le service :

Proche de chez vous, DOMOLIFT s'engage à vous assister dans les plus brefs délais.

