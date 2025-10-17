ConnexionS'abonner
DUALSUN

2 rue marc donadille
13013 MARSEILLE
France
DualSun est un fabricant français de panneaux solaires, concepteur du premier panneau solaire hybride certifié au monde.

Ce panneau 2-en-1 produit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude.

Au total, il permet d’obtenir 3 fois plus d’énergie qu’un panneau photovoltaïque standard tout en gardant les mêmes dimensions.

Certifié “Made in France”, ce panneau est conçu par l’équipe d’ingénieurs basée à Marseille et fabriqué dans une usine dédiée labellisée Vitrine Industrie du Futur en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

DualSun développe également toute une gamme de panneaux solaires photovoltaïques parmi les plus performants du marché.

Avec plusieurs milliers d’installations réalisées dans le monde sur des maisons individuelles, des bâtiments collectifs ou des piscines privées et publiques, DualSun est une société industrielle en pleine croissance.

Depuis 10 ans, DualSun s’engage à développer localement des solutions écologiques pour augmenter l’autonomie énergétique des bâtiments, réduire leur empreinte carbone et répondre de façon renouvelable à l’ensemble de leurs besoins énergétiques.

Le savoir-faire de Dualsun

  • SPRING® - Hybride : Double production d’énergie sous forme d’électricité et de chaleur, avec un seul panneau ayant les mêmes dimensions et le même aspect extérieur qu’un panneau photovoltaïque standard.
  • FLASH®- Photovoltaïque : panneau photovoltaïque FLASH® est fabriqué selon un cahier des charges très strict et chaque lot de production est systématiquement audité par un bureau de contrôle tiers spécialisé.
  • FLASH AC® : Le panneau solaire tout-en-un FLASH AC® de DualSun est conçu pour rendre le solaire photovoltaïque toujours plus accessible et Plug & Play pour tous les projets d’autoconsommation.

