Avec autant d'options de panneaux solaires sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel est le plus adapté à ses besoins. Les panneaux solaires offrent un moyen efficace de générer de l'énergie à partir des rayons du soleil, et peuvent être utilisés pour alimenter les besoins d’un ménage. Découvrez le top 4 des meilleurs panneaux solaires pour 2023.

Quels sont les meilleurs panneaux solaires en 2023 ?

L'énergie solaire devient un moyen de plus en plus populaire de réduire significativement ses factures d'énergie, tout en favorisant l'utilisation des ressources renouvelables. Voici le top 4 des meilleurs panneaux solaires, selon Nouvel’R Énergie (liste non exhaustive) :

DualSun

DualSun est une entreprise française basée à Marseille, spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires depuis 2010. Le modèleShingle 425 fait partie des modèles les mieux classés.

DualSun Fiche technique du modèle Flash Shingle 425 Modèle Flash Shingle 425 Dimension 1899 mm x 1096 mm x 30 mm Puissance nominale 425 Wc Poids 21,8 kg Nombre de cellules 320 Types de cellules Monocristallin PERC Garantie 25 ans Rendement 20,4 %



SunPower

Sun Power est un acteur majeur dans le monde de l'énergie solaire depuis 1985. Parmi leurs produits, le modèle Maxeon 6AC avec son micro-onduleur intégré se distingue de manière particulière.

SunPower Fiche technique du modèle Maxeon 6 AC Modèle Maxeon 6 AC + micro-onduleur intégré IQ7A Dimension 1872mm x 1032 mm x 40 mm Puissance nominale 435 Wc Poids 21,8 kg Nombre de cellules 66 cellules Maxeon Types de cellules Monocristallin Garantie 40 ans Rendement 22,5 %

Systovi

Créée en 2008, Systovi est une marque française renommée, spécialisée dans la fabrication de produits de haute qualité. Son modèle V-Sys pro 330 s'est imposé comme l'un des meilleurs panneaux solaires de 2023, selon Nouvel’R Énergie. Grâce à sa conception incarnant l'excellence de la fabrication française.

Systovi Fiche technique du modèle V -Sys pro 330 Modèle V-Sys pro 330 Dimension 1 663,5 mm x 1 000,5 mm x 35 mm Puissance nominale 330 Wc Poids 19,5 kg Nombre de cellules 60 cellules Types de cellules Monocristallin Garantie 20 ans Rendement 20,05 %

QCells

QCells, est une marque allemande qui existe depuis plus de 20 ans. Elle s’impose rapidement comme un acteur incontournable des panneaux solaires. Le modèle Q.Peak duo BLK fait partie des meilleurs panneaux solaires pour 2023.

QCells Fiche technique du modèle Q.Peak duo BLK Modèle Q.Peak duo BLK Dimension 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (avec cadre) Puissance nominale 410 Wc Poids 21,1 kg Nombre de cellules 108 Types de cellules 6 × 18 demi-cellules monocristallines Q. ANTUM Garantie 25 ans Rendement 21 %



Quels sont les différents panneaux solaires ?

Panneaux solaires photovoltaïques

Les panneaux solaires photovoltaïques sont les dispositifs les plus utilisés. Ils convertissent directement la lumière du soleil en électricité, grâce à l'effet photovoltaïque.

Les cellules photovoltaïques sont constituées de silicium. Ce matériau absorbe les photons de la lumière du soleil et libère des électrons, créant ainsi un flux d’électricité.

Le courant électrique peut être utilisé immédiatement ou stocké dans des batteries, pour une utilisation ultérieure. Il existe deux types de panneaux solaires photovoltaïques :

Les panneaux photovoltaïques monocristallins

Les panneaux photovoltaïques polycristallins

Panneaux solaires thermiques

Les panneaux solaires thermiques permettent de produire de l’eau chaude sanitaire et du chauffage. Ils sont constitués de tubes caloporteurs (eau + antigel), qui canalisent la chaleur. Une fois chauffé, le liquide se dirige vers le ballon de stockage, dans lequel il réchauffe l’eau chaude utilisée :

Panneaux solaires hybrides

Un panneau solaire hybride ou aérovoltaïque est une technologie qui combine à la fois des capteurs thermiques et des capteurs photovoltaïques pour fonctionner.

Les panneaux solaires hybrides génèrent donc simultanément de l’électricité et de la chaleur grâce à ses deux faces. La couche supérieure côté soleil produit de l’électricité dès qu'elle est exposée au rayonnement solaire. La couche inférieure côté intérieur capte la chaleur émanant du soleil.

Quel est le prix des panneaux solaires ?

Le prix d’un panneau solaire par mètre carré (m²) varie selon sa technologie, sa puissance et sa taille. Voici une fourchette de prix :

Entre 200 € et 300 €/m² pour un panneau solaire photovoltaïque ;

pour un panneau solaire photovoltaïque ; Entre 200 € et 600 €/m² pour un panneau solaire thermique ;

pour ; Entre 700 € et 1000 €/m² pour un panneau solaire hybride.

Quelles sont les aides pour les panneaux solaires ?

Plusieurs aides sont disponibles pour l’installation de panneaux solaires. De plus, c’est un dispositif qui donne la possibilité de choisir comment utiliser sa production d'énergie. Pour faire à la fois des économies, mais aussi rentabiliser son installation. Il est possible de choisir :

L’autoconsommation totale ;

L’autoconsommation et vente du surplus ;

La vente totale de la production.

La prime à l’autoconsommation

Mise en place par l’État depuis 2017, la prime à l’autoconsommation vise à rendre les particuliers ainsi que les entreprises plus autonomes en énergie. Cette aide favorise la propre production d'électricité à partir d'une énergie non-polluante, et contribue ainsi à la transition énergétique.

Voici les montants de la prime à l'autoconsommation, selon Hellio :

Puissance de l'installation Tarif prime autoconsommation par kilowatt-crête (kWc) Montant total de la prime à l’autoconsommation Inférieur ou égal à 3 kWc 500 € 1 500 € maximum Entre 3 et 9 kWc 370 € 3 330 € maximum Entre 9 et 36 kWc 210 € 7 560 € maximum Entre 36 et 100 kWc 110 € 11 000 € maximum Entre 100 kWc et 500 kWc 0 € 0 €

La vente du surplus ou totale

Plusieurs fournisseurs peuvent racheter le surplus ou la totalité de l’électricité des panneaux solaires. Cependant, lorsqu’une demande de rachat est faite auprès de EDF OA Solaire, le fournisseur a l’obligation de racheter l’électricité.

Pour revendre l’électricité de ses panneaux solaires, il faut tenir compte de plusieurs critères :

L’installation doit être réalisée par un professionnel certifié RGE ;

Il faut avoir une attestation de conformité ;

Il faut signer un contrat de revente avec un fournisseur.

Le rachat du surplus

Puissance de l’installation en kWc Tarif de rachat du surplus ≤ 3 kWc 0,1313 €/kWh ≤ 9 kWc 0,1313 €/kWh ≤ 36 kWc 0,0788 €/kWh ≤ 100 kWc 0,0788 €/kWh

Le rachat en vente totale

La puissance en kWc Tarif de rachat vente totale ≤ 3 kWc 0,2349 € ≤ 9 kWc 0,1996 € ≤ 36 kWc 0,1430 € ≤ 100 kWc 0,1243 €

La TVA à taux réduit

Il est possible de bénéficier de la TVA à taux réduit pour l’installation des panneaux solaires :

10 % pour l’achat de panneaux solaires photovoltaïques. La puissance doit être inférieure ou égale à 3 kWc, si elle excède ce seuil, le taux de TVA passe à 20 %.

5,5 % pour l’achat de panneaux solaires thermiques, aérovoltaïques ou hybrides.

Les aides de l’ANAH

L'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) accompagne la rénovation énergétique des logements . Ces travaux doivent améliorer l’efficacité énergétique de l’habitation d’au moins 35 %.

MaPrimeRénov'

Pour bénéficier de la subvention MaPrimeRénov' pour l’installation de panneaux solaires, certaines conditions sont à remplir :

L'installation de panneaux solaires doit être effectuée dans une résidence principale qui a au moins 2 ans ;

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE ;

Il faut installer des panneaux solaires hybrides qui regroupent le solaire photovoltaïque et le solaire thermique en un seul équipement.

Les CEE

Depuis 2005, l’État a créé le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Cette initiative encourage les fournisseurs d'énergie à promouvoir les énergies renouvelables. Pour obtenir cette aide, il faut également installer des panneaux solaires hybrides.

Sabrina Coëzy