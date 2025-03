Transport et transition énergétique : Économie d’Énergie et l’AUTF unissent leurs forces

Les récentes évolutions du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) offrent de nouvelles opportunités de financement aux professionnels du transport. Ce partenariat permet aux entreprises de réduire leur impact environnemental en accédant à des primes pour des actions concrètes, telles que :

Le report modal du fret : optimiser l’utilisation de différents modes de transport pour limiter les émissions de CO 2 .

: optimiser l’utilisation de différents modes de transport pour limiter les émissions de CO . L’électrification des flottes : déploiement de véhicules propres.

: déploiement de véhicules propres. L’utilisation de la télématique embarquée : optimisation de la gestion des flottes et des itinéraires.

: optimisation de la gestion des flottes et des itinéraires. L’écoconduite : formation des conducteurs à des pratiques plus économes et écologiques.

Un partenariat stratégique pour une transition durable

Selon Éric Baudrillard, Directeur Général d’Économie d’Énergie : " Ce partenariat permet aux entreprises de transport de bénéficier d’un accompagnement complet et de solutions de financement adaptées pour réduire leur empreinte carbone. "

Fabrice Accary, Directeur Général de l'AUTF, ajoute : " L’accès aux CEE représente un levier financier stratégique pour nos adhérents, leur permettant d’accélérer leur transition énergétique tout en optimisant leurs investissements. "

Les CEE : un levier pour financer l’avenir du transport

Le renouvellement des flottes vers des solutions plus propres constitue un investissement majeur pour les entreprises de transport. Dans un contexte de réduction progressive des aides directes à l’achat de véhicules propres, les CEE apportent une alternative de financement durable. En tant qu’acteur agréé, Économie d’Énergie valorise les économies d’énergie réalisées par les entreprises et permet l’obtention de primes pour des actions telles que :

L’acquisition de véhicules électriques ou hydrogène.

L’optimisation des trajets pour réduire la consommation de carburant.

L’utilisation de pneumatiques à faible résistance au roulement.

L’installation de systèmes de télématique embarquée.

Accompagner les entreprises dans l’optimisation de leurs projets

L’un des principaux obstacles à l’adoption des CEE dans le transport reste la complexité administrative. Beaucoup d’entreprises ignorent les actions éligibles ou rencontrent des difficultés dans la constitution des dossiers. Pour lever ces freins, Économie d’Énergie propose un accompagnement dédié :

Information et sensibilisation : webinaires, guides pratiques, FAQ, communication ciblée sur les avantages des CEE.

: webinaires, guides pratiques, FAQ, communication ciblée sur les avantages des CEE. Accompagnement personnalisé : identification des actions éligibles, constitution des dossiers et suivi administratif.

En simplifiant l’accès aux CEE et en apportant une expertise technique et financière, ce partenariat entre l’AUTF et Économie d’Énergie marque une avancée décisive pour un transport de marchandises plus durable et plus performant.

